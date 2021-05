Motos están de moda en Nuevo León, pero ¡sólo 2 de cada 10 conductores traen licencia!

Monterrey, Nuevo León.- De acuerdo con especialistas, la mayoría de los conductores de motocicletas, principalmente por necesidad, conducen una moto sin contar con licencia, o sea, sin tener el adiestramiento necesario.

Según cifras del Instituto de Control Vehicular de Nuevo León (ICV) revelan que el 77% de los conductores de motocicletas no traen licencia, pues actualmente sólo hay expedidas 28,891 de un total de 125,229 motos registradas.

Lo anterior es muestra, además, de que las empresas que contratan repartidores, no les exigen que cuenten con dicho permiso.

El presidente del Movimiento de Activación Ciudadana (Movac), Jacobo Wapinski, señaló que es común que los motociclistas no traigan espejos ni luces direccionales y que, al igual que el resto de los conductores, tampoco tiene arraigada la cultura de la prevención de accidentes que se logra respetando las reglas de tránsito.

"¿Cuántas veces nos toca ver personas sin casco? ¿Cuántas? O que no están señalando para dar vuelta, ese tipo de cosas, o que no tienen el espejo retrovisor (eso es común).

"No hay nada ni nadie que nos eduque de manera obligatoria en el país, 120 millones de ciudadanos no tenemos educación vial y la que tenemos es muy poca, es muy limitada", dijo Wapinski.

El pasado martes, El Horizonte dio a conocer que las calles de la urbe regia se han vuelto más peligrosas porque en 10 años el parque de motocicletas creció casi 500% y que prueba del peligro es que de 2019 al 2020, las muertes de conductores de motos subieron 58% y los lesionados 40 por ciento.

Este rotativo documentó situaciones de riesgo de motociclistas como, por ejemplo, los que circulan entre los autos, sobre las líneas blancas que separan carriles; también los que invaden los cruces peatonales; los que circulan con exceso de carga y los que van sin casco o equipo especial que los proteja a ellos y a otras personas.

El director del ICV, Rubén Zaragoza Buelna, dijo que para circular en motocicleta es primordial contar con una licencia que se otorga a partir de exámenes. Sin embargo, afirmó, la mayoría cree que es suficiente la de automóvil o de otro tipo de vehículo.

El número de licencias para motos no ha crecido a la par de las placas de esos vehículos. En 2010, cuando el padrón vehicular contaba con 21,615 motocicletas, existían 2,970 licencias, lo que significaba que el 14 por ciento.

Actualmente, son más de 125,000 motos y 28,891 licencias. Es decir, mientras las motocicletas crecieron casi 500%, las licencias para estas apenas 10 por ciento.

El presidente de Movac señaló que es necesario facilitar la entrega de licencias y hacerlas accesibles pues así se tendrá un control.

Repartidores de comida afirmaron que así como hay compañeros a los que "les vale", también existe una gran cantidad de conductores que no respetan a los motociclistas, porque la falta de cultura vial "es general".

Pedro Martínez, repartidor de un servicio de comidas en DiDi, reconoció que sí hay motociclistas que no respetan el reglamento, sin embargo precisó que lo mismo sucede con los automovilistas.

Señaló que él ya fue víctima de esa falta de cultura en la que incluso resultó lesionado.

"Sí me ha tocado, un carro invadió mi carril y le pegué por un lado y me echaron la culpa a mí. "Y otro, sí ahí sí tuve lesiones, no graves, pero ya no pude manejar: estaba el semáforo en verde y el otro iba a dar vuelta a la izquierda y no puso direccional, yo pensando que iba a seguir, pero él no tenía para dar vuelta", dijo.