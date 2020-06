Morena NL no ve a Clara Luz Flores como su candidata

Bertha Puga, líder de los morenistas en el estado, y el coordinador de los diputados del Congreso local, Ramiro González, señalaron que la alcaldesa de Escobedo no es militante del partido y nunca ha tenido un acercamiento con la militancia, por lo cual ven difícil que pueda "caminar" con el partido como su abanderada.

Puga afirmó que personalmente ni siquiera la conoce, porque nunca ha hablado con ella.

"Aquí en el partido pues tenemos procesos establecidos y tenemos órganos que determinan las candidaturas, pero desconozco porque haya tanta confusión, sí hemos visto que la ponen en encuestas, pero no es militante ni es miembro de nuestro movimiento.

"Yo no he tenido contacto con ella, no le hemos manifestado nada a ella, ni se ha comunicado con nosotros, es más yo creo que nunca he hablado yo con ella", señaló Puga.

La dirigente afirmó no son las encuestas quienes determinan quienes son sus candidatos, sino la Comisión Nacional de Elecciones del partido.

"Nosotros tenemos un órgano que se denomina Comisión Nacional de Elecciones, ellos son los que van a determinar quienes van a ser los candidatos", apuntó la dirigente morenista.

A un año de las elecciones, diversas encuestas han colocado a Clara Luz Flores como una de las favoritas en la contienda, pero bajo las siglas del Movimiento Regeneración Nacional.

Actualmente, la alcaldesa no tiene partido porque renunció al PRI en febrero pasado.

Por su parte, Ramiro González apuntó que ni Flores ni el partido estatal han declarado alguna intención de sumarse a las filas de Morena, aunque dijo que tiene un "buen perfil" para la candidatura.

"No sé si el partido nacional esté viendo esa posibilidad, la verdad la desconozco, en Morena la selección de candidatos no es de la presidenta del partido o del presidente es una Comisión Nacional de Elecciones", afirmó González.