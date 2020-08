Insiste Morena en que no hay acercamiento con Clara Luz Flores

Las precampañas electorales están cada vez más cerca y algunos políticos sin partido ya buscan con quién aliarse para poder competir durante los comicios del próximo año.

Clara Luz Flores Carrales, alcaldesa de Escobedo, hace dos semanas reveló que ya había tenido un acercamiento con Morena a nivel nacional, sin embargo, la dirigente Estatal del Partido Bertha Puga negó que esto hubiera sucedido.

"No tenemos ningún acuerdo con la Alcaldesa".

"No me han informado que se hayan acercado (a nivel nacional) y aquí a nivel local no se ha acercado y nosotros dentro de nuestra propia normatividad tenemos muy específico los requisitos que han de reunir las personas que nos van a representar", informó Bertha Puga.

Señaló que en las próximas semanas se llevará a cabo el Consejo Nacional de Elecciones que determinarán cuáles serán las fechas para la elección de candidatos y el tiempo marcado por el INE no es de relevancia para ellos.

"El adelanto del tiempo del INE se refiere particularmente a las pre-campañas y esto no nos afecta a nosotros", dijo.

Asimismo, recalcó que, no se han visto detalles de quienes buscan la reelección, pero aseguró que sí habrá quienes pretendan la reelección.

"Morena no se va a adelantar a los hechos, a lo mejor otros institutos políticos sí, nosotros no. Siempre hemos sido muy respetuosos del Estado de Derecho que debe de prevalece", recordó la dirigente.

Puga, dijo que, no les preocupa si la Alcaldesa escobedense se vaya a otro partido, al afirmar que tienen "gente muy valiosa en nuestro movimiento".

Finalmente recordó que para ser parte del partido, el candidato debe ser honesto, tener antigüedad en la lucha y atributos éticos/políticos.