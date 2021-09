Presume Monterrey ser ‘capital de inversiones’; faltaron obras, dice PAN

Septiembre 27, 2021 - 05:00 a.m. / Andrea Rodríguez / MONTERREY

Finanzas sanas, nuevas instalaciones de seguridad con reconocimiento internacional, reducción de casi 50% en homicidios, apoyos sociales sin paralelo durante la pandemia y vialidades de primer nivel, es el saldo general que presume la administración de Monterrey en el tercer informe de gobierno.

Y no son logros de tres años, afirmó el alcalde en funciones, Antonio Martínez, sino de un gobierno de seis años que derivó en una “ciudad renovada” y “capital de inversiones”

Pero la oposición tiene otra perspectiva pues afirman que el gobierno que inició Adrián de la Garza y concluyó Martínez, se caracterizó por la escasa obra pública y porque no le agregaron “un metro” a la cobertura de la Policía Regia.

El pasado 22 de septiembre, Martínez presentó ante el Cabildo regio el último informe.

Ahí dijo que en materia de obra pública se construyó el paso a desnivel de la Avenida Leones y Cumbres Elite, en la zona poniente, y se construyeron siete kilómetros de drenaje pluvial.

Además, en vialidad, se repararon 10 millones de metros cuadrados de carpeta asfáltica.

En seguridad, se construyó el Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4) y se instaló una nueva y moderna academia de policía.

Esas medidas derivaron en que los homicidios hayan bajado 49% en seis años y los robos a negocios en 48 por ciento.

“A seis años de iniciar su transformación en base al orden y disciplina financiera, la ciudad de Monterrey se encuentra renovada, por lo que hoy ofrece a los regiomontanos una mejor calidad de vida y se reafirma como la capital de inversiones y desarrollo del norte del país.

“Sumado a la adquisición de nuevas unidades, equipos, profesionalización y capacitación de sus elementos, mejores prestaciones salariales, así como el programa permanente de reclutamientos de nuevos elementos”, indicó.

En cuanto a la pandemia, señaló que se dispersaron 240,000 apoyos alimentarios, 240,000 insumos de limpieza para el hogar, 300,000 antibacteriales y se dio empleo temporal a 441 mujeres que fabricaron 1.5 millones de cubrebocas que se repartieron entre la comunidad.

En apoyos sociales, se repartieron apoyos de $3,000 pesos para trabajadores dentro del programa Prorregio Empresarial.

Todo eso fue posible, señaló Martínez, porque la administración regia siempre gozó de finanzas sanas que fue uno de sus mayores logros.

Pero el coordinador de los regidores del PAN, Jorge Ayala, reconoció que Monterrey logró una disciplina financiera que derivó en un superávit de $2,500 millones de pesos, pero que el gobierno regio se lo gastó todo y ahora dejarán un gasto muy apretado para el siguiente trienio.

“En el tema de las finanzas, si bien todo el tiempo tuvieron un manejo bastante responsable pues ahora los informes de los últimos meses de esta administración ya están dejando finanzas comprometidas, básicamente le están dejando a la siguiente administración lo mínimo para salir con los compromisos, no hay más deuda, pero tampoco ya hay la bonanza que tiene el municipio”, indicó.

Ayala afirmó que en seguridad no se expandió la cobertura de la Policía Regia; en gobernanza no se logró un gobierno digital; la obra pública fue muy escasa y no se frenó la devastación de los cerros en el apartado de desarrollo urbano.

“Efectivamente, invirtieron mucho en equipamiento, pero no aumentaron ni un metro la cobertura de la Policía Regia y al no tener el control de todo el territorio municipal siempre se echan la pelotita, y creo que ahí faltó hacer un esfuerzo mayor”, dijo.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado