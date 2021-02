Modificarán Ley para que dos o más personas que viajen en auto usen cubrebocas

En la rueda de prensa diaria sobre el Covid-19, el secretario de Salud en Nuevo León, Manuel de la O Cavazos informó que habrá una edición en el artículo 129 Bis, en el cual especificará que más de dos personas dentro de un mismo vehículo utilicen cubrebocas.

"Decidimos hacer una enmienda a esa Ley donde se podía sancionar o multar a las personas que fueran en su vehículo y que no utilizaran cubrebocas, y decidimos hacer una corrección: si vas solo en tu vehículo y no quieres utilizar cubrebocas no hay problema; si vas acompañado de otra o más personas tienes que utilizar el cubrebocas", dijo.

Indicó que este cambio se da al observar que en los vehículos van más de cuatro personas y por ello decidieron modificarlo.

Defendió esta reforma a la legislación, la cual aseguró que no se pretende privatizar ni violar los derechos de los ciudadanos.

"Felicito a los diputados y diputadas por esa Ley; el objetivo no es hostigar, no es dañarlos en alguna multa, lo que digo es cuidar la salud de todos", insistió

Cabe hacer mención que el jueves, un hombre fue arrestado con uso de la fuerza a cargo de elementos de la corporación estatal Fuerza Civil en la colonia Topo Chico en Monterrey, bajo el argumento de que había cometido una falta administrativa, esto pese a que aún la Ley no ha sido publicada.