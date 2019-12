Minimizan ausentismo del Bronco a reuniones de seguridad

Al señalar que está representado en su persona de acuerdo al propio reglamento, el Secretario General de Gobierno, Manuel González, minimizó las faltas del gobernador Jaime Rodríguez las mesas para la construcción de la paz.

Luego de que la Presidencia de la República exhibiera que Jaime Rodríguez es uno de los gobernadores que menos asiste a estas reuniones de seguridad, González, sostuvo que, en primera instancia está representado por él, y en segundo término, el ejecutivo estatal tiene "otras cosas qué ver".

Insistió en que el gobernador puede no asistir a estás mesas y mandar en su representación al Secretario General de Gobierno o a su Secretario de Seguridad.

"El gobernador está presente con la presencia del secretario general de gobierno, el reglamento de las mesas para la construcción de la paz habla del gobernador, el secretario general de gobierno o el secretario de seguridad, y cuando el funcionario que el Gobernador envía es el responsable de la seguridad, cuál es el caso de Nuevo León, pues el reglamento mismo dice que no es necesaria la presencia del gobernador, el secretario general de gobierno asiste todos los días.

"El guión de todas las reuniones del país lo tiene la Secretaría de Seguridad nacional porque se envía de cada uno de los estados, en el caso de aquí pues no está la firma del gobernador, firma el secretario general de gobierno, pero pues como le digo, la reglamentación habla de eso, si alguien quiere denostar eso Por esa razón, pues la verdad es que quién está de responsable de la seguridad también señalado por la constitución es el secretario general de gobierno y a mí me ordena el gobernador estar ahí y con gusto lo hago.

"(El gobernador no asiste a las reuniones) pues porque tiene su secretario general de gobierno, no (no le complica la agenda), Me da gusto estar aquí y platicar con ustedes. (El gobernador) tiene otras cosas que ver, pues habría que ver su agenda, yo no le puedo comentar que es lo que ande haciendo", dijo.

A pregunta expresa, Manuel González descartó que el gobernador tenga falta de interés en asistir a las reuniones diarias de Seguridad.

"Salvo que sea algo grave que tenga que consultar con el gobernador, tomamos las decisiones ahí. Siempre ha estado cubierta (la necesidad de que esté el gobernador).

"Claro que no es falta de interés, estoy ahí por órdenes de él y tiene la información de todo", justificó.