Miles de mujeres lanzan un ¡Ya basta! Contra la violencia

Con la finalidad de exigir un alto al acoso, el abuso y la violencia contra de las mujeres, más de 10,000 de ellas salieron a marchar el día de ayer por las calles del centro de la ciudad, vestidas de morado y acompañadas de carteles, banderas y pancartas.

El contingente, en el que había niñas, jóvenes, mujeres de la tercera y hasta mascotas, comenzó a reunirse a partir de las 14:00 horas en la Explanada de los Niños Héroes, en dónde antes de comenzar la marcha, diversos colectivos empezaron a presentar diversos performance, cantos y porras.

Antes de iniciar, había alrededor de 400 elementos de mujeres policías, quienes estaban preparadas para caminar junto al contingente y salvaguardar la integridad de todas las manifestantes.

En punto de las 16:00 horas el colectivo se preparó para salir a marchar, su salida se dio desde la calle Zaragoza, donde mientras iban avanzando algunas optaban por rayar y pegar calcomanías, en las afueras del estacionamiento del Congreso local, con frases sobre la violencia contra las mujeres.

"¡Mujer escucha, esta es tu lucha!, ¡Vivas se las llevaron, vivas las queremos!, ¡Queremos derechos no felicitaciones!, ¡Ni una más, ni una menos!, ¿Por qué te escandalizas por las que luchan y no por las que mueren?, ¡Nos queremos vivas, libres y sin miedo!, ¡Por todas las que ya no tienen voz!", fueron los gritos de consignas que realizaron las más de 10,000 asistentes.

El contingente continuó avanzando por la calle Zaragoza, para después dar vuelta en la calle Padre Mier, ahí las mujeres hicieron un alto y comenzaron a tocar una batucada, que además llevo a cabo un performance.

Se registran actos vandálicos

La marcha de mujeres para erradicar la violencia se vio afectada por diversos grupos que lejos de evitar los disturbios los provocaron con pintas en diversas paredes, como en la estación del Metro de Padre Mier, así como en las paradas de camiones.

Entre los contingentes que acudieron a la marcha, algunas colocaron calcas en algunos espacios públicos y negocios, además realizaron pintas a su paso en algunas paredes cercanas al Palacio de Gobierno, frente al Congreso del estado, la estación del metro Padre Mier, incluso la Fuente de la Vida o de Neptuno, le fue vertida pintura roja en sus aguas, por una de las manifestantes.

Además uno de los grupos denominado "Radical", realizó pintas y lanzó globos con pintura a establecimientos que se encontraban por la calle Ocampo, por lo que dicho grupo fue vigilado por las oficiales que vigilaron el evento.