Miguel Treviño toma protesta por segunda vez como alcalde de San Pedro

Como acto protocolario, los asistentes realizaron los honores a la bandera y entonaron el himno nacional, posteriormente se le tomó protesta a Treviño de Hoyos quien le tomó protesta a los regidores y síndicos que formarán parte de su ayuntamiento.

Tras su protesta, el edil brindó un mensaje en donde habló de lo que viene para el municipio en estos tres años y un trabajo que dijo se basará en tres formulas: vivienda, vehículo y vida cotidiana.

El gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, brindó unas palabras al alcalde de San Pedro felicitándolo por la corresponsabilidad que ha tenido y señalándole que contará con el apoyo del estado.

“Cuentas conmigo, cuentas con Nuevo León... llegaste con una gran idea y me dijiste ‘invita a todos los alcaldes sin importar color y empezamos a hacer la coordinación metropolitana que tanto le hace falta a Nuevo León’… he notado en ti una corresponsabilidad que no había tenido en San Pedro.