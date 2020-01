Michelle Karren trata de ver a sus hijas, expareja le ´lanza´ la policía

La sampetrina Michelle Karren, que mantiene un juicio por la custodia legal de sus hijas en contra de su exmarido Miguel Ángel García González, quien es allegado al secretario General de Gobierno, Manuel González, se "atrincheró" ayer en una iglesia.

Karren, comentó que las restricciones para ver a sus hijas habían terminado, por lo que al acudir a la iglesia La Vid, en Santa Catarina, busco a sus hijas con las que luego de un mes pudo hablar y abrazarlas.

No obstante, la acción le molestó a su expareja, quien mandó llamar a la policía para arrestarla, alegando que violó la orden de restricción.

Ante esto, y por la llegada de uniformados de Seguridad Pública, y aparentemente por agentes ministeriales, Michelle Karren se tuvo que quedar en el interior del templo durante al menos seis horas, ya que si salía iba a ser detenida.

La mujer afirmó que la vigencia de los recursos que impedían que viera a sus hijas e interpuestos por su exesposo, terminaron motivo por el cual se pudo acercar a ellas en la iglesia.

"Yo vine a las 11:00 de la mañana a la iglesia y fui a ver si mis hijas estaban en uno de los salones y no estaban, entonces ya me iba a regresar a donde estaba el pastor cuando vienen corriendo las dos más chiquitas y me abrazan y empiezan a llorar conmigo", explicó.

Ante dicha situación, Karren dijo su exesposo se dejó ir en contra de ella y comenzó a gritarle y pedirle que se fuera ya que no podía ver a sus hijas.

"Se viene Miguel enojado y me pregunta qué estaba haciendo, que me odia, le dije vengo a rezar y ver a mis hijas, que no las he visto en un mes, ya las órdenes de protección terminaron", explicó Karren.

La sampetrina dijo que poco después su exesposo se encerró con sus hijas en un cuarto de la iglesia, donde no la dejaba a entrar, luego de la insistencia de personal del templo salió y fue cuando pudo reunirse con las menores que después se retiraron.

Luego de permanecer por un tiempo más en la iglesia se encontró que a la salida había policías en espera de detenerla.

Fue hasta después de las 17:00 horas cuando la mujer pudo abandonar el templo, sin el temor de ser detenida por los uniformados.

El Horizonte documentó el 12 de diciembre de 2019, que la sampetrina Michelle Karren publicó en redes sociales un video, en el cual se aprecian a policías que la sacan de su casa de acuerdo a una orden judicial interpuesta por su exesposo, Miguel Ángel García González quien es cercano al secretario General de Gobierno, Manuel González. La joven mujer también acusa a su expareja de "abuso de poder" para quedarse con sus hijas, ambas menores de edad.