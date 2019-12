Michelle Karren pide de Navidad ver a sus hijas de nueva cuenta

A unos días de que se celebre la Navidad, la sampetrina Michelle Karren pidió que le permitan ver a sus hijas luego de estar separada de ellas durante 22 días.

La joven madre dijo, con nostalgia, que para estas fechas ya estaría con los preparativos para la cena de Nochebuena y la convivencia con sus pequeñas.

"Para ahorita ya estaría yo viendo lo que les iba a preparar de cena, nada me haría más feliz que reencontrarme con ellas", señaló.

El pasado 12 de diciembre, El Horizonte publicó que Karren denunció ser víctima de abuso de poder, pues su exesposo, Miguel Ángel García González, se valió de sus "palancas", ya que al ser la "mano derecha" del secretario General de Gobierno, Manuel González, operó para que un juez diera una orden de separación de sus tres hijas y desalojo de su casa.

Sin embargo, la petición de verlas por ahora se antoja imposible, porque se enteró que el juez Gerardo García Ramírez, quien lleva el caso, le otorgó a su exmarido 30 días más de "orden de protección", la cual le impide a ella acercarse a las menores.

"No me han resuelto nada, no me han dicho nada, sólo que procedió los 30 días de protección para que yo no pueda verlas.

"Yo pedí poder verlas en la ´casita de chocolate´, allá en el Obispado y me lo negaron, y esa ampliación de 30 días ni siquiera me la ha notificado, yo me enteré por mi cuenta de que la semana pasada decidieron aplicarlo", expresó.

Karren Campos no supo precisar cuándo se vencen esos 30 días más.