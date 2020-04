'Mi hijo no murió de coronavirus'; madre denuncia registro falso

Monterrey.- Una madre de familia no pudo velar ni enterrar a su hijo y tuvo que cremarlo contra su voluntad, porque en el acta de defunción la Secretaría de Salud de NL estableció que murió por "probable COVID-19" y ella afirma que eso es falso.

Dora María García Guerra dio a conocer que el lunes a las 20:00 horas su hijo José Carlos González, de 24 años, murió en su casa, sin nunca haberse hecho una prueba de coronavirus. Hace dos años se le había diagnosticado VIH y padecía tuberculosis.

Tras hallarlo muerto, la señora García habló al médico forense y se lo llevaron al anfiteatro del Hospital Universitario.

Cuando acudieron a recoger el cuerpo ya no se los entregaron porque en el acta decía que murió por coronavirus.

Cabe mencionar que el caso de José Carlos no ha sido contabilizado entre los muertos de Nuevo León por COVID-19, pero se encuentra en la lista de los sospechosos.

´´Hablé a los servicios funerales, les dije que me dieran tiempo que no me lo cremaran que me dieran la oportunidad de pelear para que me dejaran velarlo aunque fuera un rato y me dijeron que no´´, relató.