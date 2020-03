'Mi hijo murió en medio del desabasto de medicamentos'; pide atender escasez en hospitales de NL

El pequeño Alexis, de apenas 3 años de edad, perdió la oportunidad de vivir muchos sueños, luego de morir tras estar padeciendo por más de seis meses la falta de medicamentos en la Clínica 25 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Ante esta situación la mamá del pequeño Alexis, quién murió el pasado 19 de febrero y cumpliría sus 4 años el próximo 10 de marzo, está en busca de que se dé una solución al desabasto pues son alrededor de 400 niños los que padecen leucemia y cáncer, y están viviendo la misma situación de falta de medicamentos, lo que podría empeorarles su salud.

Desde falta de medicamento para nebulizaciones incluso para quimioterapias fue lo que vivió Alexis mientras estuvo internado en la Clínica 25.

"A mí hijo lo diagnosticaron en enero del año pasado, yo empecé a batallar con los medicamentos desde junio del año pasado, empezaron a faltar quimioterapias, a veces las podían sustituir con otras, desde ese momento las cambiaban, las hacían con otro.

"Pero desde noviembre fue cuando se empezó a sentir más el desabasto porque tardaban demasiado en surtir el medicamento, empezaron a faltar medicamentos de primer nivel, material, las maquinas empezaron a descomponerse; a mi hijo no le dieron la radioterapia porque la maquina estaba descompuesta y tardaron un mes y medio en repararla", comentó Yamilet Del Río, madre del pequeño Alexis.

La última vez que el menos estuvo internado fue el pasado el 26 de enero y duró más de dos semanas y fue el 19 de febrero cuando murió.

"Batallamos con una quimioterapia que se llama L-asparaginasa, batallamos con el combivent, no había ni siquiera paracetamol en jarabe, no había nada.

"Tardaron tres horas en entubarlo, dos horas más ya entubado y con algo que se llama lambo porque no había ventilador, entonces pues no sé por qué dicen que esto no está, que no existe, si lo que uno vivió en el hospital es otra cosa", mencionó la madre de Alexis.

Entre los medicamentos que hacían falta, Yamilet señaló la citarabina, la ciclofosfamida, que servían para las quimioterapias, además de parecetamol y combivent, el cuál servía para las nebulizaciones.

"A mí hijo lo nebulizaron cuatro días con agua, faltaba combivent, la vitamina k que es para prevenir sangrados. No hay ni siquiera ni ventiladores, hay muy poquitos ahí y algunos ya están muy viejos", agregó.

La señora Yamilet mencionó que lo único que busca es que se resuelva el desabasto pues dejar a los menores sin sus quimioterapias por este problema, complica mucho su salud.

"No estoy peleando porque sé que nada de lo que hagan me va a devolver a mi hijo, yo lo que no quiero es que más niños mueran, porque México tenía un alto porcentaje de sobrevivencia en este tipo de leucemia y ahorita ya con tantas muertes se ha venido para abajo.

"Porque algunos niños no reciben en su primer mes quimioterapias, cuando los diagnostican, entonces es una cosa muy fea, yo lo que estoy haciendo es para que no mueran más niños y más mamás no tengan que vivir la incertidumbre que yo viví", concluyó la madre de Alexis.