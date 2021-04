'Mi gabinete será de experiencia, no de 'perfiles chiquitos': Samuel García

Monterrey, Nuevo León.- De ganar la contienda, el gabinete del candidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, Samuel García, estará lleno de experiencia y no de 'perfiles chiquitos'; al menos, esto fue lo que expresó en reunión vía Zoom con socios de Caintra.

"No puedes creer que vas a manejar perfiles chiquitos que no estén probados y que no lleven 20 o 30 años en su área siendo los mejores.", mencionó el candidato.