México ignora fórmula exitosa contra Covid-19; da resultados en Centro y Sudamérica

Monterrey.- La Asociación Mexicana de Epidemiología continúa con su postura de no permitir a los médicos de usar la "tríada" de ivermectina, hidroxicloroquina y azitromicina, para atender y prevenir el Covid-19, a pesar de que existen estudios que avalan su efectividad, además de que ya son utilizados estos medicamentos en otros países.

Mientras que en Guatemala, El Salvador y Bolivia se ha autorizado emplear esta fórmula contra el coronavirus, las autoridades de Salud en México rechaza el uso de estos fármacos, asegurando que "no están indicados" por "falta de respaldo científico", e invita a médicos a no recetarlos.

La semana pasada la Asociación Mexicana de Epidemiología emitió un comunicado con estas ordenanzas a la comunidad médica del país. Sin embargo, otros países sí aprovechan la probada eficacia del tratamiento, logrando importantes avances en la cura de su población, y hasta la reparten entre los ciudadanos con resultados positivos.

Uno de los casos es Guatemala, que desde el 15 de julio del año pasado empezó a distribuir gratuitamente en sus centros de salud "kits" que contienen medicamentos para prevenir y tratar la enfermedad, lo cual se tradujo, según reportan, en una reducción de hasta 70% en contagios y fallecimientos.

"Empezamos a entregar esta caja médica, ha tenido respuesta formidable... Dentro de ellas nos ha funcionado muy bien lo que se conoce como la ivermectina", dijo el alcalde de Guatemala, Ricardo Quiñonez.

En una conferencia que sostuvo recientemente con Miguel Treviño, alcalde de San Pedro, Quiñonez señaló que antes de que empezara la entrega registraban 121 fallecidos por día y actualmente oscilan entre 10 y 15, es decir una reducción de 91 por ciento. En tanto, los contagios alcanzaron un pico 1,279 el 2 de julio y en enero de 2021 no han rebasado los 400 casos lo que representa una reducción de 70 por ciento.

El alcalde atribuyó este logro al "Plan Santiago" que incluyó el reparto ivermectina la cual los médicos de su país recomiendan también usar de manera preventiva bajo la supervisión de un experto.

"Logramos votar en casi un 70% el contagio y sobre todo la estadística de mortalidad: eso ha sido uno de los cambios más importantes", apuntó Quiñonez.

Las cifras oficiales de ese país constatan lo que expuso el edil en la videoconferencia.

En contraste, el pasado 22 de enero, la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica emitió un comunicado en el que exhortó a la población a no consumir este medicamento y a los médicos a no suministrarlo.

Ese colegio de médicos sugirió que la ivermectina y otros medicamentos como la hidroxicloroquina y azitromicina carecen de respaldo científico y crean una "falsa expectativa".

"No se recomienda el uso de ivermectina, hidroxicloroquina, azitromicina, lopinavir-ritonavir (porque) crean una falsa expectativa, retrasan la atención intrahospitalaria y condicionan aumento de las complicaciones.

"Hacemos un atento llamado a prescribir con base en información científica seria, publicada en revistas de alto impacto o instituciones que emiten opiniones con base en evidencia científica", puntualiza el escrito.

De acuerdo con dicha asociación, lo único que se indica prescribir son esteroides (cortisona) para quienes padecen Covid y tienen oxigenación baja y el uso de anticoagulantes para disminuir el riesgo de trombosis, pues señalan que estos han demostrado que disminuye la mortalidad.

Pruebas dan garantía

Existen algunos estudios que señalan que una combinación de medicamentos, que incluyen la ivermectina podrían ser eficaz para tratar el Covid-19.

El pasado 21 de diciembre, El Horizonte dio a conocer que de acuerdo con el estudio "Ivermectina y COVID-19: mantener el rigor en tiempos de urgencia", de la revista científica "The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene", este medicamento antiparasitario es un potente inhibidor de la replicación in vitro del coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2).

Imitan plan anti-Covid de la ciudad de Guatemala

Al conocer el "milagro" guatemalteco contra el Covid-19, según la prensa internacional otros países como El Salvador y Bolivia también empezaron a repartir kits de medicamentos con vitaminas, paracetamol, antibióticos y el antiparasitario ivermectina.

En algunos casos, los botiquines no sólo han sido para los casos detectados positivos de coronavirus, sino también como tratamiento preventivo para pacientes que presentan algunos síntomas leves.

A principios del mes de julio, en El Salvador también se empezó a realizar la entrega de kits que contenían ivermectina.

Y en el caso de Bolivia, se empezó a entregar el kit a finales del mes de agosto, tras la suspensión de actividades públicas y privadas.

Personal de salud acude a los domicilios para identificar a las personas contagiadas y se les hacía entrega de su tratamiento, o dependiendo la situación se analizaba si se hospitalizaba o quedaba en aislamiento.