´Sin trabajo, hay meseros que andan vendiendo aguas´

NUEVO LEÓN.- Otro caso más es el de Francisco Rivera, mesero en el centro social Atlantis, ubicado en el sector San Jerónimo, en Monterrey.

Este trabajador tenía anteriormente un ingreso de $500 pesos entre semana y $1,500 el fin de semana, pero como el decreto del 3 de julio también prohíbe los eventos, su ingreso cayó en una tercera parte.



Rivera también iba a trabajar a otros salones o residencias privadas, pero el decreto también prohíbe esas actividades.



"Si me trabajaba en San Pedro, me tocaba de $700 pesos el evento más la propina que eran hasta $1,000 y ahí yo me alivianaba bastante, eran menos horas y menos castigado el tiempo en fin de semana y entre semana solo era lo del evento, pero ahora ya no podemos trabajar los fines de semana", apuntó.