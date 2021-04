Medidas sanitarias afectan a comercios y molesta a clientes

En un recorrido realizado por El Horizonte por algunos negocios en el Barrio Antiguo, trabajadores de antros y restaurantes, así como de clientes, manifestaron su molestia por estas restricciones.

"Para las 10:40 ya estaban cerrando las puertas. Se me hace muy injusto para ellos como negocio, como para nosotros como clientes, que nos desalojen se nos hace injusto", señaló molestó Diego Córdova, quien acudió al Barrio Antiguo.

De igual forma, Esbeidy Flores salió molesta de un restaurante de la zona; ella acudió con sus amigos a cenar pero cuando cerca de las 11 de la noche les pidieron que liquidaran la cuenta.

Estos negocios han sido unos de los más golpeados por la pandemia ya que apenas reabrieron sus puertas el pasado 8 de abril, tras más de un año de permanecer cerrados.

Para Patricio Sánchez, otro de los paseantes, indicó que si los establecimientos ya cuentan con las medidas sanitarias, los lugares pueden cerrar a las 02:00, su hora reglamentada.

"Yo creo que sí deberían cerrar a la hora, como es de la normalidad, yo creo que cada quien sabe lo que hace, cada quien sabe como cuidarse y es responsable de su propia vida, no creo que el gobierno deba decidir a qué hora entrar o salir de tu casa", subrayó Sánchez.

Cabe precisar que en el pasado, antes de las restricciones sanitarias, en la zona del Barrio Antiguo la mayor afluencia llegaba después de las 22:00 horas.

Muchos cuestionan por qué si las autoridades les permitieron operar bajo restricciones sanitarias, por qué les reducen el horario de operación.

En entidades de Estados Unidos como Texas, los antros tiene permitido operar hasta las 02:00 horas y sin restricciones de aforo.

Desde el 10 de marzo, todos los establecimientos de este giro operan al 100% de su capacidad, incluso en Chicago, el aforo máximo es del 50% de los establecimientos y les permiten operar hasta la 01:00 horas.

"Pienso que deberían cumplir con el horario establecido que ya dijeron y que no entiendo por qué hasta las 12 si ya estábamos en semáforo verde.

Por su parte, Betty, gerente por más de 18 años de un antro en el bar Mc Mullen´s, dijo que el establecimiento dejó de ser negocio y ahora apenas sobreviven.

"Muy fuerte, no hay dinero, no sale para pagar un sueldo, tenemos que cerrar al cuarto a las 12, te afecta mucho porque los clientes se enojan, no nos dejan crecer para nada", recalcó la empleada del citado negocio.