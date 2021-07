Promueve médico regio agua ácida para prevenir el Covid-19

Monterrey, Nuevo León.-Ante la tercera ola de pandemia por el Covid-19, que está afectando principalmente a jóvenes, expertos en medicina recomiendan el uso de agua ácida para prevenir los efectos fuertes del coronavirus.

El doctor Héctor Villarreal Bermea señaló que cerca de 2,000 personas la han utilizado y les ha ayudado a contrarrestar los fuertes síntomas del Covid.

"Ayuda porque la mucosa se recupera, la garganta se rehidrata, entonces ya no tengo resequedad y es donde el virus se puede inhibir y evitar que pase al torrente circulatorio y vengan las otras etapas de la enfermedad. Ahí puede utilizarse, pero que cure el coronavirus no, previene que no se reproduzca, sí, y que no se haga fuerte", enfatizó el especialista.