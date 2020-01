Mauricio Fernández, su pasión traerá un tiburón prehistórico

Tras llegar de un viaje de Tabasco para ver lo que será el Museo del Fuerte que contará con cinco máscaras de jade de Cadakul y que será inaugurado por la Secretaría de Cultura, dónde además aprovechó para hacer algo de pesca y ver a algunos amigos, el tres veces exalcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández nos abrió las puertas de su nueva residencia La Ventura y platicó sobre sus proyectos culturales y su eventual regreso al servicio público.

¿Quién es Mauricio Fernández?

Simple y tan sencillo, es difícil poner adjetivos, soy como yo soy, a algunos les caeré bien y a otros mal. Soy de la gente que le gusta hacer las cosas, siempre he estado abierto a que me van a criticar, sé que no voy a complacer a todo mundo, pero hago mi mayor esfuerzo por hacer consensos sustentados.

Pero siempre me levanto de buena fe nunca ver a quien voy a fastidiar en ver qué hago por mi ciudad, mi estado, mi país.

¿Hay algo que lo caracteriza?

Puede interesarte...

Yo no improviso, no soy de "mañaneras", cuando he sido funcionario público he anunciado desde mi campaña los planes de mi gobierno y luego los llevé a cabo.

Nunca me he salido de ahí, que si hago un proyecto de la Ruta Ecológica, Camellones Lomas del Valle, pues lo anuncié desde mi campaña y ya lo veo como un compromiso de ser congruente y de actuar.

¿Cuál ha sido la clave?

No soy una persona que tenga vicio de un tema, me encanta estar cambiando a muchas cosas diferentes, yo no sé si me aburro, o me canso, o me harto de lo mismo, entonces le di la vuelta a la página de lo que traía en las alcaldías.

¿Qué proyectos desarrolla actualmente?

Estoy con una barbaridad de proyectos culturales, estoy por arrancar unas cervecería, que fui el pionero en México con la cerveza Casta, ahora llevaría otro nombre, pero en el mismo producto.

Hay muchas cosas, los proyectos de España, de aquí de San Pedro. Muy ocupado y muy entretenido, la realidad es que con los museos que la señora Carmen Junco que ahora está al frente de este proyecto pues a mí me va costar muchisísimo trabajo.

Puede interesarte...

¿Cómo van los proyectos de museos?

En el de numismática personalmente tengo que describir como cerca de 7,000 monedas y hacer la descripción que llevarán en las vitrinas y armar como 50 mesas (de exposición), sí hay temas que me implican una barbaridad de trabajo, sobre todo por lo que yo estoy comprometido.

¿Cómo sintió el cambio de La Milarca a su actual residencia La Ventura?

Mira desde que La Milarca se construyó fue como un proyecto que teníamos pensado como un museo, obviamente estaba muy difícil hacerlo ahí por como se desarrolló la colonia con los estacionamientos, el tema de seguridad y por muchas razones sería complicado. Y la oportunidad que salió de trasladarlo al (parque) Rufino Tamayo servirá para que más gente pueda asistir en espacios más culturales no tanto una casa, entonces lo que era la casa de La Milarca ahora van a ser unas habitaciones, ahora va haber un gran sótano que será el museo del Gabinete, otro museo que va a tener La Milarca (casa) abajo.

¿Siempre ha tenido esa personalidad inquieta?,¿ es algo que conserva desde que era niño o cómo era?

Puede interesarte...

Sí, igualito. A mí me encanta hacer como te digo cosas muy variadas, el año pasado acabé un libro de 1,000 páginas de la moneda y además un trabajo de investigación que di a conocer con más de 1,000 monedas mexicanas que no se conocían, sobre todo monedas coloniales. Tengo mis temas que me apasionan mucho como la numismática, que le he dedicado mucho tiempo y que he escrito sobre este tema yo soy el único autor.

He descubierto muchas monedas que no se conocían, incluso una americana que tenía una información equivocada y posiblemente se convierta en la moneda más cara de toda la numismática mexicana desde 1540 que esa moneda de plata cobre y oro, posiblemente era texana o de San Antonio Texas que es una mugrilla de cobre, posiblemente sea la moneda más cara porque se trata de una pieza única, es muy famosa en Estados Unidos, está en mi colección y también va a ir al museo de Numismática que te va a explicar un poco la historia de México a través de las monedas.

Puede interesarte...

¿Cómo va su labor en la paleontología?

Ahorita creo, que el día de hoy (el pasado jueves) nada más que no te puedo dar información porque se perderían todos los derechos de su publicación pero el día de hoy se está mandando un animal importantísimo, un tiburón que es el primero, el único que apareció en el mundo comedor de plancton, el antecesor vamos a decirlo, del tiburón ballena y es familia nueva, esto quiere decir qué va a ser especie nueva, género nuevo y familia nueva, tiene tres brincos y entiendo que el día de hoy o mañana se manda, pues tiene cuatro años trabajando en Alemania en el animal lo van a mandar a la revista Nature, qué es lo más importante en temas científicos en el mundo y pues a ver si Nature acepta publicarlo y ya darlo a conocer mundialmente.

Las reglas de la paleontología no permiten mostrar un animal que está por salir a la luz pública pues le tienes que dar la exclusiva del que lo va a publicar, si lo llega publicar Nature pues va a ser así de primera importancia mundial que lo tiene el animal si no ese medio va hacer otro pero ellos, los científicos, confían en que Nature pueda publicarlo y es el segundo de mi colección qué ya está descrito.

Puede interesarte...

Y bueno yo sigo trabajando en que saquemos adelante todo el proyecto paleontológico estoy viendo también como ayudo para que exista una ley sobre el tema de paleontología y empecemos a buscar cómo hacemos para rescatar el gran acervo paleontológico qué tiene México y que hoy por hoy se está perdiendo y se está destruyendo por qué no hay ninguna ley que ahorita te encuadre de qué hacer con todo esto. Entonces estoy tratando de ayudar y vamos a ver si sacamos algo en el Congreso del estado, estoy hablando con la delegada del INAH, Martha Elda en un plan muy cordial donde vemos cómo sumamos porque hay muchos huecos en este ámbito de la legislación nacional, ya estoy viendo cómo hago para ayudar en este tema que ha sido mi pasión desde niño.

Ahorita te lo enseño (el tiburón) nada más que no te puedo dar la foto, cuando llegas a enviar las piezas tienes la obligatoriedad de estar en un museo, entonces yo ya anuncio que esta segunda pieza (de hecho el Mauriciosaurus también) estaría en la Milarca, los dos animales juntos. Esperamos que salga pronto a la luz pública y se los compartiré con mucho gusto.

Puede interesarte...

Con todas estas facetas de su vida ¿le queda pendiente alguna meta?

Todos los días toco media hora de clarinete, también me gustaría tocar mejor de lo que ahorita toco pero me gustaría algún día dedicarle más tiempo a la música. Tengo con el clarinete 57 años, lo compré en 1962 en Washington y de hecho toqué un concierto en Washington con una banda en 1962 y desde niño también ando metido en la música. Ando metido en 1,000 temas, como ves leo mucho que es otra parte que también cuando tengo tiempo he leído unos libros maravillosos.