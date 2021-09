Mauricio Fernández es reportado estable tras su operación

Monterrey, Nuevo León.-La operación fue un exitoso, me siento de maravilla: Mauricio Fernández

A pesar de que fue una operación que duró alrededor de 9 horas, el ex alcalde de San Pedro dijo sentirse de maravilla.

El ex edil explicó que como parte de su cirugía se le retiró la pleura en donde se concentraba el tumor del mesotelioma.

"El cáncer se llama mesotelioma, es un cáncer bastante raro y es enormemente agresivo... en el caso mío yo tuve un poco de suerte, el mesotelioma me lo encontraron muy temprano, en general ya cuando lo encuentra no hay nada que hacer, ni te operan, en mi caso desde hace 4 meses me estuvieron haciendo un montonal de estudios radiológicos y a ver exactamente dónde está el cáncer.

"Este último mes me volvieron a repetir los exámenes y afortunadamente, una buena y una mala, el cáncer no cedió, pero tampoco se expandió, al no expandirse lo que me quitaron fue la pleura, que es una pequeña película que cubre el pulmón, es donde yo tenía el cáncer", agregó el ex alcalde.