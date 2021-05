Marko Cortés: México está en una emergencia

Marko Cortés Mendoza presidente del Partido Acción Nacional, dijo que México está en una emergencia, debido a las acciones del actual gobierno federal.

En una reunión que tuvo lugar en el municipio de San Pedro Garza García, junto con el exgobernador del estado Fernando Canales y el representante estatal Mauro Guerra, mostraron su apoyo a los candidatos Mauricio Fernández por la alcaldía de San Pedro, Fernando Larrazabal por la gubernatura, y Luis Susarrey para diputado local.

Nosotros sí defendemos los valores, no andamos haciendo un día sí, un día no, nosotros sí decimos estamos a favor de la vida, desde el primer momento, no andamos con titubeos. Estamos a favor de los valores de la familia, no andamos con titubeos, pero también podemos decir, nuestros gobiernos podrán tener errores humanos, pero saben qué, en todo el país, en todo el país, los gobiernos de Acción Nacional son los mejor evaluados por la gente".