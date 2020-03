Marchan miles de mujeres contra la violencia en Nuevo León

Para frenar el acoso, el abuso y la violencia contra de las mujeres, miles de ellas, salieron a marchar por las calles del centro de la ciudad.

El contingente salió desde la explanada de los niños Héroes frente a Palacio de Gobierno, de ahí partieron por Zaragoza para luego dar vuelta en Padre Mier y posteriormente en Juárez.

Con frases como ¡Mujer escucha, esta es tu lucha!, ¡Vivas se las llevaron, vivas las queremos!, ¡Queremos derechos no felicitaciones!, ¡Ni una más, ni una menos!, ¿Por qué te escandalizas por las que luchan y no por las que mueren?, ¡Nos queremos vivas, libres y sin miedo!, ¡Por todas las que ya no tienen voz!, el contingente de miles de mujeres va avanzando por el centro de la ciudad.

Batucada, performance y demás actos es lo que algunas mujeres han estado realizando durante el recorrido que terminará de nueva cuenta afuera de Palacio de Gobierno.