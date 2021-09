Marchan grupos de ONG's contra el uso de cubrebocas

Un grupo de ciudadanos marchó para protestar contra el uso de cubrebocas y la vacunación, desde la Alameda hasta la Macroplaza en el centro de Monterrey este sábado 18 de septiembre, para sumarse a una serie de protestas que se han presentado en diversas partes del mundo.

"Hoy nos quisimos sumar a un rally, es un rally mundial, donde hoy están saliendo en muchas partes del mundo, ciudadanos, a protestar debido a que no estamos de acuerdo con las vacunas, no estamos de acuerdo con el cubrebocas, no estamos de acuerdo con el quédate en casa, no estamos de acuerdo con el cierre de negocios", expresaron.