Asegura Secretario de Salud de Nuevo León que no tiene escoltas

Manuel de la O Cavazos, Secretario de Salud negó que el cuente con un equipo de seguridad, ello luego de cuestionarle si tenía conocimiento acerca de la detención de un escolta del funcionario, el cual tenía en su posesión la cantidad de un millón de pesos.

El fin de semana circuló información, donde trascendió el arresto de dicha persona a la que también se acusa de narcomenudeo y que supuestamente trabaja para el titular de salud.

"Yo no tengo ningún escolta y si alguien cometió una irregularidad que sea juzgado por la autoridades correspondientes", enunció el funcionario.

Se dice que el elemento de seguridad, fue detenido mientras que el funcionario realizaba una gira en Cadereyta.

"No tengo ningún escolta, no he hecho nada", indicó De la O.

"Nadie me cuida camino aquí por las calles y nadie me cuida, así que no inventen cosas", finalizó el funcionario.