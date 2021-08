Manuel de la O dejará en octubre cargo como Secretario de Salud estatal

Al ser cuestionado sobre si el próximo Secretario de Salud estatal sería Juan Luis González Treviño, actual director de Hospitales del Gobierno, señaló que no podía opinar al respecto.

Nuevo León.- El secretario de Salud estatal Manuel de la O Cavazos confirmó que no continuará en el cargo para la próxima administración estatal.

El funcionario señaló que el próximo 3 de octubre pasará la batuta a quien designen como titular de la dependencia.

"Yo terminó el 3 de octubre y no sé quién venga, quien venga pues yo pasaré la estafeta y le deseo mucha suerte. Yo platicó todos los días con el licenciado Samuel García, es nuestro próximo gobernador, y él está enterado de toda la situación epidemiológica de salud", comentó.

Asimismo, De la O Cavazos manifestó que como médico seguirá colaborando en lo que sea necesario.

"Yo no puedo opinar nada de eso, son decisiones que no quisiera yo opinar al respecto, él es el gobernador y él tomará la mejor decisión para los nuevoleoneses. ¿colaborará con el próximo Secretario? Con el próximo Secretario de Salud, yo soy doctor y siempre he dicho: mis hijos y mi familia es de doctores, mis sobrinos, sobrinas y todos vamos a trabajar cada uno desde que lo que le corresponde hacer", apuntó.

