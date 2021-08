Manuel de la O afirma que se multó a organizadores de rodeo donde participaría su familia

Monterrey.- El Secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos aseguró que tras la cancelación del rodeo que se llevó a cabo en la Carretera a San Mateo en el municipio de Juárez se realizó una sanción económica a los organizadores.

Asimismo, aunque en las imágenes de INFO 7 fueron captadas sus sobrinas, insistió que sus familiares no asistieron pues dijo se los había prohibido debido a las restricciones de Covid-19 que hay para este tipo de eventos.

El secretario de Salud señaló que había publicidad del evento debido a que este estaba planeado desde hace varias semanas cuando aun estaban permitidos este tipo de eventos.

"Existía una manta porque anteriormente estaban permitidos, al momento de que no se pueden realizar eventos donde se concentren muchas personas deciden no participar y el responsable de ese rodeo decide llevarlo a cabo. "Sacan fotos de mis sobrinas, que ironía a los delincuentes les cubren el rostro, les ponen Juan "N" y estas muchachitas les ponen el nombre completo y las sacan con fotos anteriores, como si anduviera ahí... no estaban ahí, sacan fotos anteriores y las exhiben como si fueran delincuentes, eso no me parece correcto", aseguró.