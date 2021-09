Se esconde Manuel González, ante cuestionamientos por fraude del Isssteleón

El Horizonte acudió a su casa en la colonia Cumbres Tercer Sector en Monterrey y se le llamó a la puerta, pero no estaba, según dijo una de sus trabajadoras por el conmutador.

También se le buscó vía telefónica, pero se limitó a responder que no está involucrado en el caso.

“No, yo no estoy entrando en esa polémica porque no tengo nada que ver. Muchas gracias por llamar”, manifestó González Flores y luego colgó.

El miércoles el gobernador electo, Samuel García, reveló que existe un fraude millonario en el Isssteleón en el cual están involucrados sobrinos del exsecretario general de gobierno, Manuel González, a quienes dijo que denunciará penalmente.

Dicho fraude consiste en que el organismo contrató ilegalmente a dos empresas que son propiedad de Manuel y Javier Flores Martínez, sobrinos directos de González Flores.

Las empresas son Servicios Médicos de Emergencias y Sainar Médica. A la primera se le dio un contrato mediante licitación en febrero del 2019 para prestar un servicio no especificado con vigencia al 30 de septiembre del 2021.

Samuel García, dijo en esa rueda de prensa que implementaría los castigos necesarios y se haría una investigación en contra de los funcionarios que resulten culpables.

Asimismo, lamentó que el dinero y el organismo público descentralizado, fuera utilizado de manera lucrativa durante la pandemia.

Esta no es la primera vez que el exfuncionario se ve involucrado en un escándalo como este, pues años atrás se había evidenciado la ampliación millonaria de su casa en esa colonia.

Manuel Flores Martínez, sobrino del exsecretario general de Gobierno del Estado, afirmó que no está involucrado en fraude al Isssteleón pues desde el 11 diciembre del 2019 ya no es parte de la empresa “Servicios Médicos de Emergencia”, a la cual se le dio el contrato por $2,088 millones de pesos que fue rescindido por anomalías.

Sin embargo, según el equipo de transición del gobernador electo, Samuel García, dicho contrato se firmó en febrero del 2019, es decir, Manuel y su hermano Javier, aún serían parte de la empresa.

En entrevista con El Horizonte, Flores Martínez expuso que dejó a “Servicios Médicos de Emergencia” por diferencias con otros accionistas, pese a que él y su hermano Javier, la habían fundado en 2001.

Flores Martínez reconoció que al rescindir el contrato a Servicios Médicos de Emergencia, le “hablaron” del Isssteleón para ofrecerles el contrato de adjudicación directa a su nueva compañía “Sainar Médica” por un monto de $210 millones de pesos.

“Yo tengo diferencia irreconciliables, no hubo manera de seguir trabajando juntos y me retiró de la empresa, del Isssteleón, yo era el socio operador, yo soy quien conoce de la operación de los servicios médicos, a esto me he dedicado toda la vida, tengo décadas en esto.