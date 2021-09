¡Fraude en Isssteleón!... Está involucrado Manuel González, exsecretario general de gobierno de Nuevo León

De acuerdo con el mandatario electo el fraude en Isssteleón deja litigio por $522 millones de pesos que la nueva administración tendrá que afrontar.

Ante la obvia posibilidad de que los sobrinos sean prestanombres de Manuel González Flores, este pudiera enfrentar cargos serios ante la ley.

El fraude consiste en que el organismo contrató ilegalmente a dos empresas que son propiedad de Manuel y Javier Flores Martínez, sobrinos directos de González Flores.

A la primera se le dio un contrato mediante licitación en febrero del 2019 para prestar un servicio no especificado con vigencia al 30 de septiembre del 2021.

Sin embargo, en marzo pasado se le canceló dicho contrato “por fallas en la prestación del servicio” lo cual generó un litigio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

La empresa reclama $147 millones de pesos de pasivos que ya tenía el Isssteleón con ellos más $348 millones de pesos por lo que faltaba por cubrir del contrato lo que da un total de $522 millones de pesos.

Lo peor es que Isssteleón, a cargo de Carlos Morales Rizzi, adjudicó el mismo servicio a Sainar Médica que es propiedad de los mismos sobrinos de Manuel González.

Ayer, Samuel García dijo que se trata de un hecho irregular que ocurrió en plena pandemia y que procederá legalmente cuando entre en funciones.

“En esta semana de transición salen a relucir contratos millonarios que unos ‘desgraciados’ porque no tienen otro adjetivo, sobrinos del ex secretario General, Manuel González amañaron una licitación que me va a dejar un litigio de $520 millones de pesos.