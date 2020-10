Saca De la O ´provecho político´ a vacunación

El secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos, ha estado sacando provecho con la aplicación de la vacuna contra la influenza, pues desde que inició la campaña de vacunación, ha realizado diversas brigadas en diferentes sitios, a los que acuden miles de personas a vacunarse.

Durante estas campañas, el funcionario ha realizado videos en vivo a través de su página de Facebook, en donde invita a los ciudadanos y donde muestra la cercanía que tienen los ciudadanos con él.

"Aquí me encuentro en el parque la Pastora hoy domingo, vacunando... La verdad hemos tenido una gran afluencia en el parque la Pastora, aquí está todo mi equipo y rápidamente los vacunamos, no los entretenemos", mencionó el secretario en su video en vivo.

En dicho material audiovisual, transmitido en Facebook, se puede observar cómo las personas se acercan a saludar al funcionario e inclusive a tomarse fotografías, como si estuviera en "campaña". Inclusive en sus redes sociales el secretario ha publicado fotografías en compañía de los ciudadanos.

En su publicación, Manuel de la O también aprovechó para "presumir" que su hija Alejandra lo acompañó a la brigada, sin embargo, también lo hizo en la rueda de prensa diaria de Covid-19.

"También me acompaña mi hija Alejandra, es residente de la especialidad de medicina, hoy me dijo no tengo guardia te puedo acompañar a vacunar al parque La Pastora y me acompañó y ahí vacunamos a miles de personas, a más de 8,000 personas en esta mañana", apuntó.