Mantiene AyD flotilla 'chatarra'; Camionetas datan de 1999

La empresa Agua y Drenaje de Monterrey destina decenas de millones de pesos, en reparaciones a sus unidades de cuadrilla, las cuales, algunas cuentan con más de 28 años de uso.

Una investigación de El Horizonte arrojó que los trabajadores de la paraestatal andan en camionetas que incluso son de los años 1992, 1999 y 2000 las cuales, además de dar pésimo aspecto, constantemente se quedan tiradas por lo que tienen que ser arrastradas por la grúa.

Al respecto, en trabajador que lidera una cuadrilla en Guadalupe y Juárez, señaló que "antes cada cinco años cambiaban las unidades, pero desde que empezó esta administración no ha habido nada, andamos trabajando hasta con las uñas".

Y agregó, "hay muchas quejas en la presa de que no estamos dando el servicio de reparaciones, pero no es que no haya personal, lo que no hay es material (como vehículos)".

Debido a esta situación, Agua y Drenaje ha gastado cantidades millonarias con las que podía haber renovado buena parte de su flotilla. Por ejemplo, en los cuatro años de esta administración estatal ya gastó $145 millones en mantenimientos, con lo que podían haber adquirido al menos 278 camionetas nuevas.

Puede interesarte...

El no hacerlo, despierta la sospecha de que se esté gastando ese dinero en talleres "amigos", con tal de beneficiarlos.

Un conteo realizado al padrón de "Bienes Muebles que Componen el Patrimonio de Agua y Drenaje", disponible en su página Internet, arroja que la empresa tiene 1,896 unidades entre camionetas, grúas, tractores, pipas, motocicletas, carros tipo sedan y otros.

En el listado resaltan camionetas Dodge 250 del año 1992 y pickup Dodge 350, año 1989, cuyo valor lo estiman la dependencia en $34,000 pesos; también sobresalen camionetas Ford 150, año 1999, cuyo valor es de $65,000 pesos.

La antigüedad de las unidades que están en servicio se comprobó al hacer un recorrido por las instalaciones de la paraestatal, principalmente en Guadalupe.

En ambos sitios se captaron camionetas que, según expertos en automóviles consultados por El Horizonte, son de los años 1999 y 2000.

"Hace cuatro años, antes de que llegara ´Bronco´, llegaron a Guadalupe como unas ocho camionetas nuevas y nada más; pero te imaginas sólo ocho unidades para 300 trabajadores, no es suficiente.

"Me imagino que están igual en todas partes porque no están dando mucho presupuesto para comprar vehículos nuevos", apuntó otro empleado.

Puede interesarte...

En contraste, la empresa no ha comprado unidades nuevas pese a que los expertos recomiendan cambiarlas cada cinco año.

El mismo portal publicó que la empresa ha destinado cero pesos en la compra de "vehículos y equipo de transporte".

El problema mayor no es que las camionetas se queden tiradas, sino que la paraestatal gasta una millonada en reparaciones.

El "Calendario de Presupuesto de Egresos de Agua y Drenaje", también disponible en su portal, indica que en el renglón de "refacciones y accesorios menores", la empresa gastó, en 2016, $27 millones de pesos; en 2017, $30 millones; en 2018, $59 millones y en 2019, $28 millones de pesos, lo cual da un total de $145 millones de pesos.

En el rubro "lubricantes, aditivos y combustibles", en 2016 se ejerció un gasto de $73 millones de pesos; en 2017, $54 millones; en 2018, $83 millones y en 2019, $115 millones de pesos, lo que da un monto global de $326 millones de pesos.

Si se suman ambos rubros, de 2016 al 2019, el estado gastó $472 millones de pesos en reparaciones y combustibles de las unidades de Agua y Drenaje.

Puede interesarte...

"Ahorita están batallando los trabajadores, los que se conocen como mayordomos de alcantarillado, están batallando por las unidades porque sólo hay dos camionetas buenas en Guadalupe y son siete cuadrillas, camiones hidrolíneas son cuatro y solo funciona una; si no hay material, si no hay unidades ¿en que nos movemos?", recalcó el trabajador.