Maestros y activistas piden renuncia de María de los Ángeles, secretaria de Educación de Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- En atención a los medios de comunicación, la activista aseguró que de los recursos de 250 millones de pesos que se acumularon para la Secretaría de Educación, no han sido utilizados para la reparación de los planteles educativos, ya que son un total de cinco mil los que han sido blanco de los delincuentes.

"El sentido de esta solicitud es acción o destitución; si ella no presenta su programa de trabajo, no presenta claramente días, lugares, fechas, ni a dónde se asignan los recursos, entonces lo que queremos es que se ponga en su lugar, una persona que sí se comprometa y que cumpla con la responsabilidad"

Dijo que el problema va creciendo, y esto podría perjudicar en el siguiente ciclo escolar si no se atiende a tiempo.

"El tema es que queremos ver el trabajo de ella para que las escuelas estén listas porque lo que no queremos es que este problema se traslade y se alargue tanto que entre la nueva administración con el cambio de gobierno y sigamos con el mismo problema"

De no actuar antes, se alargará el regreso a clases.

"Y el gobierno va a estar con los brazos cruzados porque no hay dinero y hay que esperar otros tantos meses... no podemos pensar en eso, no podemos permitirlo ya"