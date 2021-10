Maestros de Nuevo León andan 'a la caza' de vacunas, pese a ya estar vacunados con CanSino

Ya sea para sentirse "más seguros" o porque en EUA no aceptarán CanSino, mentores se están revacunando con otras marcas.

Octubre 12, 2021 - 04:00 a.m. / Rosalinda Tovar / MONTERREY

Numerosos profesores de Nuevo León que se vacunaron contra el Covid-19 con la dosis de CanSino ahora andan 'a la caza' de una dosis de otra vacuna, pues por un lado tienen desconfianza a la vacuna china, y por otro temen no poder entrar a Estados Unidos al no contar con una marca "aprobada" por ese país.

Es por eso que cientos de maestros han buscado la manera de ponerse una segunda vacuna de otra marca, principalmente de Pfizer, si es que la consiguen, ya sea en el extranjero, o acudiendo a vacunarse en México como si nunca hubieran recibido una dosis.

De acuerdo a expertos, aunque no existe una autorización oficial, ni estudios científicos que avalen que estas vacunas pueden combinarse, la experiencia en el mundo no ha mostrado que sea peligroso, pues no hay casos reportados de daños por usar dos vacunas distintas.

El llamado "mix match" es la combinación de vacunas de diferentes marcas, y se ha vuelto una "necesidad" en algunos lugares del mundo.

Expertos en salud afirmaron que hasta el momento sólo se ha comprobado que las únicas vacunas que se pueden combinar sin riesgo y con beneficio de inmunización son las de AstraZeneca y Pfizer, pero no CanSino u otras.

Hasta el momento, el gobierno mexicano no ha llamado a los maestros aplicarse una segunda vacuna aún así, se tiene conocimiento que algunos "cazan" las dosis de Pfizer en los municipios.

Según testimonios obtenidos por El Horizonte, los profesores se están revacunando por motivos como querer sentirse "más protegidos" si regresan a dar clases presenciales pues se ha difundido información en el sentido que el biológico chino tiene menor efectividad en comparación con otras marcas como Pfizer.

O bien, algunos lo han hecho porque a partir de noviembre, Estados Unidos pedirá certificado de vacunación y la CanSino no está en la lista de las que serán aceptadas.

Mónica Cantú, maestra en la primaria "Profr. Ángel García Treviño", del municipio de Guadalupe, relató que al ver contagios de compañeros que se vacunaron igual que ella, decidió aplicarse la de Pfizer y ahora está en espera de la segunda dosis de ésta.

"Yo le pregunté a mi doctor que cuándo me podía volver a vacunar porque se supone que a los seis meses nos iban a poner otra dosis (de CanSino), entonces él me dice que a partir de los cinco meses me puedo vacunar, pero que de preferencia buscara vacunarme por edad en mi municipio para que utilizara otra vacuna porque la menos efectiva era la CanSino", afirmó.

Entre finales de abril y principios de mayo pasado, la Brigada Correcaminos que incluye personal de salud federal y estatal vacunó en Nuevo León a 126,494 maestros con CanSino que es de una sola dosis.

Cantú que así como ella, todos los maestros de su escuela hicieron lo mismo, es decir, se revacunaron con Pfizer.

"No tuve ninguna reacción, sí tuve compañeras que estuvieron tiradas, yo realmente no tuve ninguna reacción, solo un dolor muy leve en el brazo, pero muy, muy leve, casi imperceptible.

"Emocionalmente me siento un poco más tranquila porque estamos en vísperas de regresar a la escuela y con tanto contagio - no nos salva de contagios-, pero de perdido que tengamos síntomas más leves", indicó.

Otro profesor que hizo lo mismo fue Rafael Villegas quien trabaja en un colegio ubicado también en Guadalupe.

El mentor señaló que por razones familiares necesita ir a Estados Unidos, y teme que no lo dejen entrar al decir que estaba vacunado con CanSino por eso se aplicó la de Pfizer.

EXPERTOS

Expertos señalaron que si bien no hay estudios que hablen de riesgos por la combinación de vacunas, tampoco los hay que los descarten.

"Hasta donde hemos visto ninguna combinación hace daño, ahora ¿Quétan eficientes son? En efecto bien estudiada no hay más que la vacuna de AstraZeneca con Pfizer óde Pfizer con AstraZeneca, esa es la única que digamos estábien estudiada.

"Yo creo que en el futuro, -vamos a ser claros-, que las vacunas se pueden combinar, daño no hacen, no hay ninguna evidencia de que las vacunas de Covid produzcan este fenómeno de gravedad por vacunación", consideróen el foro "Covid-19 al día", Alejandro Macías,excomisionado de influenza en México y catedrático de la Universidad de Guanajuato.

El médico Eduardo Lingow dijo recalcó que si bien no hay evidencia de riesgo mayor, tampoco hay autorización expresa para el "mix match" entre CanSino y otras marcas.

"Hasta ahorita todos los estudios han demostrado que no, solamente un mes del anterior pueden usar otra; pero la mayoría de los estudios lo que han demostrados es AstraZeneca o Pfizer después de otro tipo de vacuna, pero lo más probable es que si se puedan combinar de diferentes tipos, pero todavía no está autorizado.

