Madre de joven embarazada, secuestrada y asesinada, pide justicia a las autoridades

La madre de Mónica Segura Temich, joven embarazada quien fue secuestrada y asesinada en junio de 2020 para quitarle a su bebé, pidió a la Fiscalía de Justicia de Nuevo León que se haga justicia en el caso; pues, un médico implicado, fue liberado de todo cargo y ya se encuentra trabajando en un hospital.

"No se me hace justo que esa persona siga laborando. Que siga trabando en un hospital sin un castigo. De decir un juez que por los códigos penales no pueden darle el castigo que se merece, es injusto. Porque aquí dañó a una niña y sus derechos. Qué no puede hacer" expresó Cecilia Segura.

Los padres de Mónica acudieron al Palacio de Justicia en Monterrey, donde se realizaría una de las audiencias; sin embargo, decidieron aplazarla hasta el 7 de diciembre, una vez reunidos datos suficientes en contra de los investigados, ya que, mencionaron, se han estado presentando diversas irregularidades.

"Yo le pido a las autoridades que se haga justicia. Yo no pido otra cosa más que se haga lo justo, por qué quedaron tres niños en la orfandad, preguntado por su madre, pidiendo por ella y nunca va a llegar. Su vida va a estar marcada por siempre. Que este caso salga adelante es todo lo que pido." dijo la madre.

Vicente Gómez Gaytán es el nombre del médico que emitió un certificado de "Nacido Vivo" . Sólo se le castigó con ir a firmar cada mes durante dos años y no salir del país; hecho que causó indignación en la familia.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado