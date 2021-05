Macabra historia: Ella era Rubicela Gallegos, la regia que habría sido víctima del "Descuartizador de Atizapán"

Rubicela Gallegos, una regia que desapareció en 2019 en el Estado de México (Edomex), podría ser una de las víctimas del feminicida serial que fue detenido en Atizapán de Zaragoza.

La familia de la regia está destrozados al pensar que su hija fue víctima del presunto caníbal, sin embargo, aún están con la zozobra, pues aunque en el cateo a la vivienda del detenido encontraron la credencial de elector de Rubicela, ninguna autoridad los ha contactado.

El pasado martes se dio a conocer que un hombre de 72 años, de nombre "Andrés N" fue detenido en Atizapán de Zaragoza por la muerte de por lo menos 10 mujeres cuyos restos fueron encontrados en su domicilio.

Al ser interrogado, el adulto mayor dijo que se comía parte de sus víctimas.

En entrevista con El Horizonte, el papá de Rubicela, Armando Gallegos Vázquez, quien vive en la colonia CROC, al poniente de Monterrey, dijo que están desesperados buscando información.

"Es la credencial de mi hija, qué triste todas esas personas que sufren igual que nosotros, esa ansiedad ya pasó del límite de la humanidad, no hay momento que no te puedes ni controlar, es angustiante el no saber nada de parte de nadie y creyendo que tienes una autoridad a quien le puedes confiar el caso", puntualizó Gallegos Vázquez.