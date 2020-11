Asegura Luis Donaldo Colosio 'residir' en Monterrey; así responde ante la polémica

Monterrey.- Luego de que se publicara que vive en Santa Catarina pero aspira a la alcaldía de Monterrey, el diputado local de MC, Luis Donaldo Colosio, se defendió y afirmó que ´´Monterrey es su hogar´´ desde que tenía 8 años de edad.

En una carta enviada a El Horizonte, Colosio Riojas reconoció que cuenta con una ´´segunda propiedad´´ en el sector de Valle Poniente, la cual, dice, adquirió ´´por seguridad´´ y para ´´facilitar los traslados de su familia´´.

Se trata de una propiedad en el Fraccionamiento Cantizal III, en la cual Colosio fue grabado entrando y saliendo al menos por seis días seguidos a principios de mes, según videos enviados de forma anónima a El Horizonte.

Sin embargo, el diputado y coordinador de MC en el Congreso local argumentó que esto no le impide contender para la alcaldía de Monterrey, pues suma todos los requisitos para ello.

´´Cumplo con todos los requisitos legales para contender por la alcaldía de Monterrey. En el momento oportuno presentaré la documentación requerida por las autoridades competentes´´, argumentó en la carta de respuesta.

´´Estoy preparado para servir a las y los regiomontanos´´, añadió.

El Horizonte publicó ayer que el legislador de Movimiento Ciudadano tiene dos años sin residir en el municipio de Monterrey, pues se mudó al fraccionamiento Cantizal III, de la colonia Valle Poniente, en Santa Catarina.

La escritura pública número 172,667 del libro 7176, de la cual El Horizonte tiene copia, indica que el legislador formalizó el proceso de compra de la propiedad en el año 2019.

En los videos que llegaron a este medio bajo condición de anonimato se puede observar a Colosio Riojas entrar y salir de ese domicilio por la mañana y noche durante al menos seis días consecutivos, entre el 1 al 6 de noviembre.

Sin embargo, en su carta de respuesta, Luis Donaldo Colosio Riojas señaló: "Desde los 8 años resido en Monterrey, específicamente en el sur de Monterrey en donde fui a la universidad y he formado a mi familia´´.

El también coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso de NL emitió su postura mediante un comunicado, y aunque fue buscado para hacerle preguntas que dicho escrito no aclara, Colosio declinó dar entrevistas.

De hecho, ayer lunes no atendió a los medios de comunicación en el Poder Legislativo, tal y como lo hace habitualmente todos los días.

´´Como es sabido, fue una situación extraordinaria la que me trajo a vivir a esta ciudad al lado de la familia de mi madre y desde entonces se convirtió en mi hogar. Monterrey es una ciudad a la que pertenezco y amo porque me ha dado todo lo que tengo´´, agrega Colosio Riojas.

Sin aclarar si actualmente vive de tiempo completo en su propiedad de Valle Poniente, el legislador local manifestó que se trata de una ´´segunda propiedad´´.

´´Adquirí una segunda propiedad por aspectos de seguridad y para facilitar los traslados de mi familia´´, indica su carta.

Colosio se perfila como candidato a la alcaldía regia luego de que se ´´bajara´´ de la contienda por la gubernatura.

Interponen dos recursos contra Colosio; exige abogado aplicar ley

El ciudadano Enrique David Ogaz, abogado del despacho Ogaz y Asociados, acudió al Palacio de Gobierno de Monterrey para exigir que no se le expida la carta de residencia regia a Luis Donaldo Colosio Riojas.

Ogaz tomó esa decisión luego de que El Horizonte diera a conocer que el diputado pretende registrarse para contender por la alcaldía de Monterrey, pero vive en Santa Catarina.

"La ley es muy clara, la ley establece que para que tú puedas participar en una contienda municipal tienes que residir en dicho municipio, no solo tener un inmueble, es vivir en ese municipio

"Hay una investigación de El Horizonte donde se acredita perfectamente que el señor vive en Santa Catarina... voy a presentar todas las pruebas de que Colosio no vive en Monterrey, vive en Santa Catarina, para que la autoridad municipal no le expida la carta de residencia a Colosio y no participe en la contienda", mencionó el ciudadano.

El también abogado agregó que no es justo que quienes quieran participar en alguna contienda realicen este tipo de actos, pues señaló que sólo demuestran que lo están haciendo en beneficio personal y no de la ciudadanía.

"La gente busca líderes comunitarios, personas que lo representen y no personas que estén simulando actos jurídicos para poder participar en una contienda, me parece incluso ilegal.

"Desde mi punto de vista, Luis Donaldo Colosio no sólo no ha aportado como diputado, sino también está rompiendo la ley para beneficiarse en una falsedad y ser candidato a alcalde, no deben de darle la constancia, y por ende Colosio no debe de participar... los alcaldes, como marca la ley, deben de vivir en el municipio que se están postulando y Colosio Riojas evidentemente quedó demostrado que no lo está haciendo", indicó.

Además de acudir al Palacio de Gobierno, el abogado acudió a poner una denuncia en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) para que investigue el caso.

"Le vamos a dar vista a la autoridad para que investigue la falsedad, la simulación, en todo este tema de electoral... Ojalá que se vea que la ley sí aplica para los políticos", concluyó.

'Que renuncie a sus aspiraciones': PT; ve diputado federal 'error infantil' de Colosio

Luego de que El Horizonte evidenciara que Colosio Riojas vive en Santa Catarina, Santiago González señaló que el legislador de MC ´´debe renunciar a sus aspiraciones´´.

´´El tiene que renunciar a sus aspiraciones, al menos a Monterrey. Podría tener su aspiración al gobierno estatal, pero eso ya depende de que tan honesto es el aspirante de MC´´, comentó Santiago González.

Según el diputado federal del PT, haber abierto la puerta a una traba legal como ésta es un ´´error´´ que denota falta de madurez política de Luis Donaldo Colosio, algo que también mostró al ´´bajarse´´ de la contienda por la gubernatura.

´´Es una falta de respeto a sus simpatizantes porque si tú decides entrar a una contienda y luego pones un pretexto de que si no hay alianza no vas, se me hace que es una falta de respeto´´, sentenció González.

'No será moralmente bien visto': Morena critica

Si Luis Donaldo Colosio Riojas no vive en Monterrey y pretende registrarse como candidato para la alcaldía, no sería "moralmente bienvenido", afirmó el líder del grupo legislativo de Morena en el Congreso local, Ramiro González

"La residencia es lo que avala que tengas un interés de contender pero sobre todo que te faculte legalmente para hacerlo, entonces debe de vivir ahí. La residencia es vivir ahí en el domicilio, cualquier otra situación ajena pues más que violentar la ley sería moralmente no bienvenida", argumentó el legislador morenista.

Sin embargo, recalcó que sólo la autoridad electoral podrá decidir si valida o no la residencia de Colosio Riojas, y si aprueba o no su posible registro a la alcaldía regia.

Después de que El Horizonte diera a conocer que el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso local no habita en el municipio de Monterrey pero busca la candidatura a la alcaldía en la ciudad, sus homólogos legisladores dijeron que la Comisión Estatal Electoral (CEE) es la que debe decidir.

González, manifestó que si el emecista cumple con los requisitos y el órgano electoral lo avala, puede contender, pero moralmente no sería bien recibido por los ciudadanos.

"La residencia es algo que está plasmada en los requisitos para contender por la alcaldía, él lo deberá de comprobar ante la CEE con los comprobantes de domicilio correspondientes´´, expresó.

Para el PAN, el tema lo debe aclarar Movimiento Ciudadano

El tema de la ubicación de la residencia de Luis Donaldo Colosio es un asunto interno de Movimiento Ciudadano, dijo ayer el coordinador del PAN en el Congreso local, Carlos de la Fuente.

El legislador albiazul apuntó que éste es un tema en el cual él no tiene competencia, por lo que trató de evitar opinar al respecto.

"No me gustaría tratar un tema antes de que él salga con una explicación, porque sería tomar un tipo de postura y es un tema que no está dentro a mi partida, por lo cual me mantendré al margen", continuó.

"Esperaré a revisar la información que él está dando", remarcó el legislador coordinador de los legisladores albiazules.

Luego de rechazar ahondar sobre la problemática que enfrenta Colosio Riojas sobre su residencia actual, De la Fuente negó la veracidad de versiones que apuntan a que él tendría intención de buscar la candidatura a la alcaldía de Monterrey, pues dijo que él sólo está enfocado en la legislatura local.