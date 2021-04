La candidata de RSP propone que las autoridades también investiguen en las plataformas digitales a los ex maridos que evaden el pago de la pensión alimenticia.

Luchará Claudia Cervantes por mujeres y niños; pide investigar a ex maridos que evaden pensión alimenticia

Durante gran parte de su vida, Claudia Cervantes ha sido luchadora social, ayudando a las causas nobles.

Hoy es candidata del Partido Redes Sociales Progresistas (RSP) a diputada federal por el Distrito 11, con cabecera en el municipio de Guadalupe.

Su misión en la Cámara de Diputados será seguir luchando por mujeres, adultos mayores y niños.

Es el momento de hacer algo; mi principal propuesta de campaña es representar a las mujeres porque creo que es el sector más vulnerable que ha sido violentado en los últimos años.

Claudia Cervantes propone que, así como las autoridades fiscalizan en redes sociales a los candidatos, también investiguen en las plataformas digitales a los ex maridos que evaden el pago de la pensión alimenticia para los hijos, ya que es absurdo que digan que no hallaron al hombre en su domicilio para notificarle o que éste ponga de pretexto que no tiene recursos, cuando en redes sociales el señor está localizable, presume nueva pareja y hasta se va de vacaciones.

"¿Por qué para pasar una pensión alimenticia, por qué para defender a esos niños, por qué para defender a esas mujeres no podría ser que también se fiscalizara por las redes?, se cuestionó a sí misma.

La candidata le envió un mensaje a los ciudadanos:

"Te quiero decir que tienes una responsabilidad como ciudadano por este México que todos queremos, este 6 de junio sal a votar, que nadie decida por ti. Soy una mujer de palabra y voy a cumplir".