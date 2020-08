Se compromete AMLO a agilizar recursos del Fonden

El presidente precisó que se atenderá la petición que hizo el gobernador Jaime Rodríguez, de no demorar los trámites para los recursos del Fonden

Al realizar la tradicional ´mañanera´ desde la ciudad, Andrés Manuel López Obrador aseguró que si apoyará al estado en reparar los daños por la tormenta tropical "Hanna" que azotó a Nuevo León el mes pasado.

"Si vamos a ayudar, como siempre se hace, necesitamos nada más pegarle a los procedimientos que no sean tan tardados -que es un planteamiento que nos hizo el ciudadano gobernador- y con razón de que se tarda mucho, apenas empiezan a bajar los recursos y ya viene el nuevo huracán y no se hace nada, no se avanza", expresó.

"En eso estamos y cuidando también los recursos porque antes se declaraba una emergencia, se solicitaban recursos, se enviaban los recursos y no llegaban a la gente, había corrupción", apuntó.

El ejecutivo federal añadió que aún se trabaja en la cuantificación de los daños, puesto que una vez contando con ese dato, se revisará cuánto es lo que se destinará para sufragarlos.