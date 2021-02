Llaman a reapertura responsable para evitar retroceso

Monterrey, Nuevo León.- Para evitar que se dé un retroceso en la reapertura, diversas voces están haciendo un llamado a la Secretaría de Salud para que se vigile y se lleve a cabo un regreso a la actividad de manera responsable para que también las cifras sigan a la baja.

El integrante del Cluster de la Industria de Entretenimiento, Deporte y Alimentos (CIEDA) y representa de Salones Unidos, Jorge Padilla, señaló que debe ser una reapertura en la que trabajen todos y se pueda llevar una supervisión en manera conjunta.

Debido a que la Secretaría no cumple con el personal suficiente para vigilar todos los giros, los representantes de negocio han hecho un llamado a que se les dejé ser parte de la vigilancia para que después no sea excusa la falta de personal para un retroceso.

"Hemos estado trabajando para reforzar los protocolos de vigilancia sanitaria y el monitoreo de eventos, ya habíamos metido el año pasado un documento donde nos permitieran hacer una autoevaluación con inspectores ciudadanos o monitores de prevención.

"Tienen que entender que es labor de todos porque es imposible que ellos pueden monitorearlo, pero que las autoridades no se escuden en que no pueden controlarlo, si las empresas y las industrias quieren participar... sabemos que es una labor de todos y que no sea una excusa en un futuro de que no pudieron supervisar las industrias", mencionó Padilla.

El pasado domingo, el Arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, apoyó la reapertura responsable, por lo que pidió seguir las medidas necesarias, exhortando a ser conscientes para que las cifras sigan a la baja y no se dé marcha atrás a los avances.

"Confiamos en que estas acciones serán asumidas con responsabilidad por parte de todos y así evitar un retroceso que nos lleve a dar marcha atrás a estos pequeños avances", apuntó el Arzobispo.

Por su parte, el líder de Fortaleza Ciudadana, coincidió en que debe ser una reaprtura responsable y asimismo llamó a las autoridades a actuar con los negocios de forma preventiva y no represiva.

"Tenemos que hacerlo con mucha responsabilidad, con muchos cuidados, no amontonarnos, tenemos que continuar con la vida que no para, lo importante es que se haga en materia o forma preventiva, con la manera de convencer a la población de hacer las cosas bien.

"No necesitamos autoridades represivas o autoridades que estén cerrando negocios o estén multando negocios, hay que buscar las manera de implementar las cosas que convienen a la ciudadanía, si pides mal las cosas vas a obtener una mala respuesta", señaló el activista.