Convocan a vacunarse... ¡y (casi) no hay dosis!; ponen clínicas del IMSS solo 40 vacunas por día

Monterrey.- Con todo y que desde el 1 de octubre pasado inició una campaña nacional de vacunación contra la influenza, para los regios es ´´casi imposible´´ conseguir una dosis en el IMSS.

Esto a pesar de que las autoridades han advertido que hay un brote importante que puede complicarse con la pandemia del Covid.

El problema es que cuando los derechohabientes acuden a buscar la vacuna muchos se van con las ´´manos vacías´´, pues sólo se aplican 40 dosis por día en cada clínica.

El Horizonte realizó un recorrido por hospitales y clínicas del IMSS y comprobó que dicho instituto las esta ´´racionando´´, pues sólo aplican 20 vacunas en la mañana y 20 en la tarde, por cada centro de salud.

Quienes no alcanzan, tiene que regresar al día siguiente a hacer fila por varias horas más y esperar que ´´la suerte les sonría´´.

Por ejemplo, en la Clínica 3 del IMSS, ubicada en el cruce de las avenidas Félix U. Gómez y Colón, del Centro de Monterrey, una empleada dijo que sólo tiene 40 dosis diarias.

Ayer, para las 07:00 horas ya había fila de 15 personas y la aplicación inició una hora después; en cuestión de minutos se agotaron las vacunas y decenas de personas se quedaron sin nada. A las 13:00 horas se aplicaron las 20 dosis restantes y otra vez hubo personas que se quedaron sin poder ser vacunadas.

´´Dos veces he venido y que no había y que no había (vacunas), y ahorita también decían que no había. Me tuve que levantar bien temprano y luego tenemos que agarrar taxi, llegué desde las 06:00 horas´´, dijo la señora Lorenza Rivera.

Lo mismo se observó en la Clínica 30, ubicada en la Carretera a Reynosa, del municipio de Guadalupe.

Una doctora que estaba en el filtro de ingreso, quien no quiso identificarse, comentó que no había horario específico de aplicación de las vacunas, pero que sí le ha tocado que hay pacientes que llegan y ya no alcanzan. Además, alertó que sólo se aplican a los derechohabientes, no al público en general.

´´Sí (la están poniendo), pero solamente es en la clínica que te toca. Varía mucho (el horario), pero por lo general es mientras esté abierta la clínica y mientras haya (dosis)´´, dijo.

Tampoco hay en centros de salud

La falta de vacunas no es exclusiva del IMSS, pues en los centros de salud estatales tampoco hay suficientes.

E incluso en sitios como el centro de salud de la colonia Tamaulipas, en Guadalupe, ya se agotó.

´´Sí la estábamos aplicando, pero ahorita no tenemos disponible. No sabemos hasta cuándo nos llegue´´, dijo una doctora en el filtro de entrada a la clínica.

En el centro de salud de la colonia Insurgentes, en ese mismo municipio, un guardia informó que la aplicación iniciaba al mediodía, pero dijo que había que llegar hasta con siete horas de anticipación.

´´Ahorita hasta las 12:00 (se aplica), pero todos los días, pero tienes que venirte a las 05:00 de la mañana para que agarres lugar´´, indicó el guardia.

En San Nicolás y Monterrey, ciudadanos reportaron problemas similares y escasez.

'De la O está en campaña electoral': ONG's lo critican

Mientras derechohabientes del IMSS y población abierta batallan para conseguir la vacuna de la influenza, al que no le faltan es el titular de Salud, Manuel de la O. Esto le ha generado críticas porque hay quienes consideran que está aprovechando las brigadas de salud para ´´hacer campaña´´.

Desde el pasado 4 de octubre, el Dr. De la O ha encabezado megaeventos en los que se aplican miles de dosis y aprovecha para "saludar" a quienes ahí acuden y hasta se toma fotos para sus redes sociales.

´´Hola, buenos días, ¿cómo amanecieron? Espero que estén bien, yo me encuentro en el municipio de Juárez con mi equipo de salud, me encuentro en el Sun Mall y aquí estamos aplicando vacunas contra la influenza. Aquí vamos a estar, ya hemos vacunado a muchísimas personas y vamos a estar algunas horas. Aquí los espero, aquí vamos a estar un buen rato", indicó mediante un video de su primera brigada.

Esto ha llevado a algunas voces a criticar que el funcionario del ´´Bronco´´ esté aprovechando la aplicación de vacunas para su beneficio político.

´´Evidentemente que el doctor está en precampaña electoral, lo que está haciendo son actos efectistas en donde está haciendo campaña él personalmente; está supervisando, pero en realidad es una forma de hacer una precampaña electoral, es una forma muy burda de hacer política´´, consideró la abogada Liliana Flores, del Colectivo Nosotros.

´´No debe de aprovecharse de eso para lograr un conocimiento (entre la ciudadanía), sobre todo porque se especula que él quiere ser candidato a algo. Qué bueno que haga su trabajo, pero que peligroso que esté aprovechándose de ese trabajo para su promoción´´, agregó Luis Gerardo Treviño, de Fortaleza Ciudadana.