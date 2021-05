Llama Vicente Fox a votar por Fernando Larrazábal

México.-A pocos días de las elecciones, el ex presidente de México, Vicente Fox se pronunció sobre las elecciones en Nuevo León e invitó a los ciudadanos a votar por el candidato del PAN a la gubernatura, Fernando Larrazábal.

Mediante un video en sus redes sociales, Fox reconoció la experiencia de Larrazábal y aseguró que es el indicado para detener a Morena.

"Una persona como Larrazábal que ya tiene la experiencia, el conocimiento, pero además no se nos olvide que tenemos que detener a Morena todos juntos, entonces la opción para votar es el PAN, Larrazabal.

"Así aseguramos que el Congreso federal también quite esa mayoría a quien no está haciendo bien las cosas, a quien está empinando al país y a quien nos lleva por la ruta equivocada", dijo en un video el ex Presidente.