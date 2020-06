Llama 'alianza federalista' a la unidad nacional

Monterrey.- Tras los hechos violentos que se registran en el país, la "alianza federalista" hizo un llamado al ejecutivo federal para que la seguridad no sea ´politizada´ pues aseguran que hay un "linchamiento mediático" en los estados que son gobernados por partidos distintos a los que pertenece el presidente del país.

Así lo expusieron los mandatarios de Guanajuato y Michoacán, ello luego de establecer dentro de los acuerdos de la Reunión Interestatal unir esfuerzos, estrategias y acciones para redoblar las medidas de prevención y combate a la seguridad frente a la crisis sanitaria.

"Es momento de hacer un llamado a la unidad nacional, el tema de seguridad no puede politizarse, no puede partidizarse (...) no existe la misma respuesta mediática, lo que se hace e un linchamiento mediático en contra de las autoridades locales por parte de algunos partidos políticos, intentando sacar raja política, lamentablemente, todavía en la rueda de prensa del jueves, el presidente señalaba que lo que había pasado en Guanajuato es que se había dejado crecer el crimen organizado", apuntó Diego Sinhue Rodríguez, mandatario de dicho estado.