Línea 3 del Metro costosa, pero va vacía

En su tercer día de operación, la Línea 3 del Metro, que tuvo un costo total de unos $9,439 millones de pesos, sigue luciendo desolada, pues pocos saben que está funcionando, y además tiene problemas como la falta de rutas alimentadoras y el que no se venda la tarjeta "MIA", necesaria para acceder en todas las estaciones.

Por la mañana y tarde de ayer, El Horizonte realizó un recorrido por las estaciones del nuevo viaducto que arranca desde el Hospital Metropolitano y finaliza su recorrido hasta Sendero y encontró diversos problemas en la operación.

Ahí fue donde se constató que los vagones siguen solos, porque incluso muchos pasajeros que viajan en las otras dos líneas no la utilizan.

Hilda Ochoa Ruiz es usuaria de este sistema de transporte y en su segunda ocasión de utilizar la Línea 3 dijo sentirse "aliviada", ya que hace menos tiempo que cuando sólo existían dos líneas.

"Hago mucho menos tiempo, porque yo vivo en San Bernabé y la pesera que pasa se tarda mucho.

"Entonces para mí ha funcionado excelente porque con $12 pesos vengo desde San Bernabé hasta acá, voy a la Clínica 33", indicó la mujer.

Abundó que le ha costado acostumbrarse a los nombres y direcciones de las estaciones, ya que también desconoce que esta Línea continúa con su trayecto hasta la estación Sendero.

Pues hasta ahorita está bien porque la gente no sabe, pero ya cuando pase más tiempo, se llenará como la Línea 1.

En el recorrido, se pudo comprobar que a partir de la estación Félix U. Gómez a la colonia Obrera, los vagones se vaciaron.

Tal es el desconocimiento que las personas, asumen que el trayecto concluye en la estación Zaragoza y que tienen que descender en ese punto para posteriormente trasbordar utilizando el camión o transmetro.

Además de esto, en las nuevas estaciones sólo se puede pagar con la tarjeta MIA, pero algunas estaciones no tienen disponible la compra de tarjeta o sus máquinas para adquirirla sólo aceptan billetes.

Por si fuera poco, las máquinas para comprar la tarjeta MIA no funcionaban o no estaban surtidas, como sucedió en la estación Santa Lucía, en donde la expendedora no contaba con plásticos, esencial para poder ingresar, mientras en la estación Obrera, sí había tarjetas pero la máquina no aceptaba billetes.