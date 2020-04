Líderes vecinales y de grupos civiles rechazan recorte a Presupuesto Participativo

Ante el anuncio que realizó el municipio de San Pedro sobre la posible reasignación de $100 millones de pesos del Presupuesto Participativo al Fondo de Emergencias COVID-19, y no para el programa "Decide San Pedro", líderes vecinales y de agrupaciones sociales, calificaron la decisión de invasiva y autocrática.

Los señalamientos recayeron sobre el alcalde Miguel Treviño de Hoyos, a quien le reprocharon que no haya tomado en cuenta las voces de la ciudadanía para cambiar el destino de los recursos, y consideraron que tenía al alcance tecnología para poder someter a votación lo que definió.

"Estoy en un absoluto desacuerdo, porque yo creo que el tiene que ser respetuosos del destino de los dineros que el administra, sobre todo ahorita que estamos en lo esencial, nada es mas esencial que la voluntad ciudadana, entonces, él sabe que tiene un compromisorio con los ciudadanos en la decisión del Presupuesto Participativo.

"Lo que ahorita si me preocupa, que Dinorah Cantú esta emitiendo comunicados donde dice que esto no es a consideración de nadie, que esto ya es un hecho y eso me parece algo invasivo, poco respetuoso de parte de la autoridad", expresó Patricia Pérez, presidenta de la junta de vecinos de la colonia Valle de San Ángel.

Por su parte, Enrique Burguete del colectivo Promontaña dijo que el edil pudo efectuar una convocatoria para la participación de los sampetrinos en esa decisión, y respecto al recurso, recalcó, se contaba con otras opciones que no fuesen afectar a este programa.

"Pueden haber otros instrumentos para tener fondos, por ejemplo, usar el mismo flujo de caja o el excedente que trae el municipio mensualmente. Vemos un alcalde autocrático que esta por encima de lo que piensa de esa construcción de la red de vecinos", subrayó Burguete.