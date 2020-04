Líderes de colonias de San Pedro llaman a regidores a no 'esfumar' fondos

Presidentes de colonias y vecinos de San Pedro Garza García hicieron un llamado a los regidores para que hoy martes rechacen el traslado de los recursos del Presupuesto Participativo 2020 hacia el fondo para combatir la contingencia provocada por el coronavirus.

Los líderes de colonias y residenciales sampetrinas hicieron una red ciudadana virtual para hacer llegar a los regidores una petición con su rechazo a la propuesta del alcalde Miguel Treviño de Hoyos de "esfumar" el recurso ya asignado para obras y mejoras en las colonias.

"Regidor@ o Sindic@ no votes a favor de usar el Presupuesto Participativo 2020, si antes no hay transparencia del uso de 125 millones adjudicados en marzo y sin haber hecho la petición del recurso del Fondo de Desarrollo Municipal para San Pedro y cuyo uso no haya sido transparentado. Promueve la propuesta de que el presupuesto para remodelación de parques emblemáticos sea empleado en COVID-19", dice la petición virtual que los vecinos a su vez enviarían a sus representantes en el cabildo.

Este martes se tocará este punto en el orden del día de la sesión de cabildo, y los ciudadanos temen que el edil Treviño de Hoyos concrete un "madruguete", es decir, que logre pasar su propuesta sin oposición ya que no habría ni público presente ni representantes de medios de comunicación.

Un líder vecinal que prefirió no ser identificado indicó que varios presidentes se han reunido para hacer la petición al cabildo, y que primero haga uso de otros fondos antes de tomar el dinero del Presupuesto Participativo.

"Los presidentes estamos pidiendo que el uso de los recursos públicos se transparenten en una plataforma que pueda ser vista por todos los ciudadanos para ir validando que se está dando un uso adecuado a ese dinero.

"También proponemos que si no es suficiente esa cantidad de millones de los que ya disponen, los presidentes podrían someter a votación con los vecinos el destino que ellos quieran darle al presupuesto que le corresponda a cada colonia", explicó un líder en un escrito.

Detallan que su desacuerdo con el alcalde Treviño de Hoyos consiste en que quiere tomar los 100 millones que le corresponden a las colonias para invertirlos para combatir los efectos del COVID-19, cuando ya hay otros fondos estimados en 100-125 millones para repartir despensas a las clases vulnerables, y otros 20-30 millones para fines sociales.