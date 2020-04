Libran el hospital 95% de pacientes con Covid en NL

Monterrey.- Una buena noticia: en Nuevo León, la gran mayoría de quienes son diagnosticados con COVID-19 no terminan en una cama de hospital, sino que se recuperan satisfactoriamente en sus casas.

Esto, porque la mayoría de los contagiados no presentan síntomas graves, como dificultades respiratorias, por lo cual no requieren hospitalización; lo que de paso contribuye a que el sistema hospitalario no se colapse.

Por lo mismo, las perspectivas de una saturación en el sistema de salud de Nuevo León son muy lejanas, a decir de especialistas, lo cual incluso pone en entredicho que se deba alargar la cuarentena mucho tiempo más en el estado.

Cifras de la Secretaría de Salud estatal arrojan que desde que inició la epidemia se han registrado 301 casos de coronavirus, entre oficiales y extraoficiales, de los cuales actualmente sólo hay 13 personas hospitalizadas, que representan el 4.3%; hay otros 26 pacientes también en hospitales, pero su estatus sólo es de ´´sospechosos´´.

A nivel nacional, el porcentaje de hospitalizados es mucho mayor, con 37%, y en todo el mundo también se supera la cifra de NL, pues son 18% los internados.

...Pero gobierno gasta millones

Pese a que sólo el 5% de los contagiados por coronavirus en Nuevo León están hospitalizados –lo que equivale a 13 personas–, el gobierno del estado ha derrochado recursos por al menos $650 millones para invertir, entre otras cosas, en miles de camas de terapia intensiva "por si se requieren"...

Desde un inicio, el estado contaba con 450 camas disponibles para enfermos de COVID-19 en hospitales públicos y privados. Sin embargo, agregaron otras 300 en el Hospital Metropolitano, lo cual requirió de una transformación y equipamiento de dichas áreas.