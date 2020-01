'Legítima Defensa acrecenta violencia': Morena

Los legisladores locales y federales de Morena, señalaron que la modificación de la Ley de Legítima Defensa como se aprobó de manera reciente en el Congreso de Nuevo León, es un error ya que con esto se puede acrecentar la violencia.

Lo anterior en relación a la tragedia ocurrida en Torreón, Coahuila, donde un menor accionó un arma para herir a varios compañeros, así como quitarle la vida a su maestra y a él mismo.

Por ello, la dirigente de Morena en el Estado, Bertha Puga, señaló que lo acontecido fue un hecho lamentable por lo que los gobiernos deben poner atención especial en el tema de salud mental y estrategias de seguridad que lleven a la paz.

En tanto, los diputados locales Ramiro González y Luis Armando Torres, explicaron su negativa ante la modificación realizada de dicha Ley, ya que va en contra de los estatutos que maneja el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.

Torres, comentó que con dicha ley el ambiente de violencia puede ir en aumento en el estado.

"Los diputados de Morena votamos en contra de la legitima defensa, porque eso viene a acrecentar todo un ambiente de violencia y si el presidente de la república por pacificar este país para serenarlo no podemos votar por leyes que luego las engrandecen como la bancada del PAN propuso, ahí están las consecuencias, la gente se 'empistola' más en el ánimo de que se hagan leyes de ese tipo", dijo.

Mientras el coordinador de la bancada, comentó que para evitar este tipo de problemas en el país se tiene que retornar a los valores, y atención a las familias.

"Tenemos que volver a los temas de valores, meternos a los detalles familiares, que el operativo mochila empiece en la casa, el cuidado a tu hijo con comunicación, atención y precisamente quitar un poco a nuestros hijos de las redes sociales, de los celulares, las computadoras y volver a la reunión de las tardes en familias, eso es lo que tenemos que empezar a hacer en el país para evitar este tipo de actos", indicó el coordinador.

En tanto la diputada Tatiana Clouthier, dijo que el gobierno federal ha mantenido una estrategia de pacificación mediante anuncios y promocionales fomentando la unión familiar, asimismo dijo que se necesitan varias acciones para erradicar la violencia.

"El problema empieza desde cuestiones en la casa y tiene dos vertientes, una con salud mental o emocional, tenemos que estar muy atentos... No es una sola acción lo que hará que esto cambie, es no permitir la entrada de armamento de Estados Unidos, el estar diciendo no a la 'pistolización' por llamarlo de alguna manera, el estar promoviendo la unión en la casa.

"La operación mochila comienza en casa, pero también de abrazos y no balazos comienzan en casa y continua en la escuela y en la sociedad, en esto tenemos que contribuir todos, es tarea de muchos", aseguró.