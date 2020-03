Legisladores locales aseguran que ahora sí sancionarán al 'Bronco'

Luego de que la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) amonestó al Poder Legislativo de Nuevo León por no sancionar en tiempo y forma al gobernador Jaime Rodríguez y a Manuel González por el caso de las "bronco-firmas", los diputados del Congreso local se comprometen a concretar el castigo para ambos funcionarios.

En entrevista los coordinadores de los grupos legislativos del PAN, Movimiento Ciudadano y Morena aseguraron que analizarán con rapidez la sentencia del TEPJF, pues reconocieron que tienen un plazo para ejecutarla a más tardar el 24 de abril, de acuerdo con la notificación del órgano judicial.

Al respecto, el panista Carlos de la Fuente puntualizó que en el mes de diciembre se analizaron otras vías de sanción, pero no se notificó al tribunal, por lo que es necesario que entre los partidos lleguen a un acuerdo a la brevedad.

"En diciembre había una interpretación, dice el secretario de Gobierno que él era parte del Ejecutivo o no, pero el tribunal lo está dejando muy claro que no es parte del Ejecutivo y que la sanción al secretario de Gobierno no se puede dilatar como se ha venido haciendo con la del gobernador.

"Tenemos de aquí al 24 de abril, se atraviesan las vacaciones de Semana Santa, entonces en los próximos días tendríamos que definir lo que se tiene que hacer para ir trabajando hacia allá", explicó el panista.

Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio, dijo que ellos advirtieron desde el mes de diciembre sobre esta situación; sin embargo, sus compañeros no les hicieron caso.

"Ya la Sala Regional emitió una nueva resolución, el Congreso pronto será notificado donde efectivamente dice que fuimos omisos, que incumplimos la sentencia que debimos haber votado, inclusive posiblemente en el Pleno la sanción tanto para el gobernador como secretario general de Gobierno.

"Nosotros debemos de exentarnos de ejecutar las sanciones contra el gobernador, pero tenemos que votar incluso en el Pleno ambas sanciones para los funcionarios", apuntó Colosio.

Por su parte, y ante la resolución de la Sala Regional, el gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, aseveró que no es procedente y argumentó que las suspensiones de amparo que le otorgó la Suprema Corte de Justicia de la Nación a él y a Manuel González, los protege de la sanción que contempla implementar el Poder Legislativo, por el caso de las "bronco-firmas", en las que utilizó a 572 burócratas en la recolección de firmas a favor de su candidatura presidencial en 2018.