Legisladores exigen al estado recuperar supremacía educativa

Diputados locales de diferentes partidos y el presidente del PRI estatal mostraron su preocupación por que Nuevo León esté perdiendo su supremacía educativa.

Luego de que El Horizonte reveló que el estado ahora está en quinto lugar en matemáticas y español cuando hasta hace unos años estaba en primero, legisladores señalaron que las autoridades educativas se tienen que "aplicar" para mejorar esa materia.

En entrevista, el diputado federal y líder de los priístas en el estado, Pedro Pablo Treviño, subrayó que este es uno de los problemas derivados por el mal gobierno actual que encabeza Jaime Rodríguez Calderón, que descuida los temas de importancia para la población.

"Levantamos la voz para que se hagan las cosas de manera diferente en materia educativa, en materia de salud y seguridad, para que podamos recobrar esas posiciones que honrosamente ganamos gracias al esfuerzo de las maestras y los maestros, de los directivos de las escuelas y universidades, para poder tener el lugar que debemos", apuntó Treviño.

Al respecto, el coordinador de los legisladores de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio, enfatizó que es inaceptable esta caída en la calidad educativa de los alumnos de educación básica de la entidad.

"En solo cinco años bajamos cinco lugares, un estado con el alcance de los recursos, con el nivel de oferta educativa como Nuevo León, no es aceptable que tengamos esa caída, ahora dijeras tú, es que caímos porque los demás estados se pusieron las pilas, están mucho mejor, y pues no, la encuesta refleja que ha sido porque aquí hemos dejado caer las cosas y eso es lo que no se puede hacer", puntualizó Colosio.

Y agregó que a pesar de que la secretaria de Educación, María de los Ángeles Errisúriz Alarcón compareció recientemente ante el Congreso, no dio soluciones en ninguno de los temas de interés, por lo que dijo espera que se corrija el rumbo de esa dependencia.

En tanto, Ramiro González, diputado de Morena, dijo que dicha situación es preocupante y se debe llegar al fondo de ello.

"Preocupa, porque la materia educativa debe ser lo más importante, sobre todas las cosas; hay que ver y analizar, porque creo que sí son importantes las mesas de análisis del porqué estamos bajando en esos índices, si tiene que ver con la calidad del magisterio, si tiene que ver con la calidad de educación, si tiene que ver con aulas y tiene que ver con los espacios educativos, si se requiere una mesa de diálogo, o una mesa de análisis para ver por qué ha bajado ese índice", remarcó González.

Abundó que hay problemas como la rotación de maestros, o bien la aplicación de los nuevos programas educativos, por lo que refirió se necesita de la información de la Secretaría de Educación para comenzar a buscar soluciones al respecto.

El Horizonte documentó ayer que Nuevo León durante años pasó de estar en el primer lugar nacional en nivel educativo, al quinto puesto.

Lo anterior, de acuerdo con los resultados del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes 2018, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

Hasta antes de 2005, Nuevo León se mantuvo en el primer lugar en pruebas de Lenguaje y Comunicación, así como en Matemáticas, pero en ese año bajó al tercero y para el 2018 descendió dos lugares para ubicarse en el quinto sitio a nivel nacional.