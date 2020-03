Legisladores del PAN urgen a estado y AMLO a apoyar la economía

Ante el paro por temor al coronavirus ordenado por autoridades estatales y algunas municipales, los legisladores federales y local del PAN por Nuevo León exigen a los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador, así como del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, apoyar con incentivos al sector productivo de la entidad.

Ayer, durante una rueda de prensa, el senador Víctor Fuentes, los diputados federales Hernán Salinas, Alfonso Robledo, Annia Gómez, y los asambleístas locales Jesús Nava y Luis Susarrey, solicitaron a la Federación y al estado la suspensión del cobro del IVA, ISN e ISR.

De igual forma pidieron a las administraciones municipales la exención en el pago del impuesto predial.

Lo anterior bajo el argumento que las acciones para evitar la propagación del COVID-19 generará una crisis económica.

Además, los panistas puntualizaron que el estado y los municipios deben redireccionar sus presupuestos para asignarlo a una bolsa emergente que beneficie a las familias de Nuevo León.

El diputado local Luis Susarrey apuntó que esta contingencia sanitaria tiene como consecuencia una estrategia evidente de crisis económica, ya que va a durar tres meses, y los más afectados serán las pequeñas y medianas empresas, que son las que aportan el 80% de los empleos en el país.

"Estamos proponiendo una serie de medidas durante toda la semana, le hemos pedido al gobernador la condonación del Impuesto Sobre Nómina, porque si el gobierno no condona el impuesto habrá menos trabajadores en dos o tres meses y evidentemente habrá menor recaudación, por eso es mejor sacrificar en este momento una parte importante de los ingresos del estado para que sea una medida temporal y no para que las empresas cierren, no haya empleados y no haya Impuesto Sobre Nómina después", explicó el legislador Luis Susarrey.

Además agregó que están pidiendo a los alcaldes del área metropolitana y del resto de los municipios en Nuevo León que apliquen la condonación del impuesto predial, además de pedir al Gobierno del estado y a los municipios que se amarren el cinturón en el tema de los permisos y anuncias de alcohol, para que se exente el pago de ambos derechos principalmente a los restaurantes.

Robledo recalcó que el estado y los municipios deben redireccionar los recursos programados a festejos, como el día del niño, el día de las madres y navidad, a crear un fondo para la activación económica para los micro, pequeños y medianos empresarios, que requieren insumos para la sobrevivencia por estos tres meses que durará la contingencia.

Por su parte Víctor Fuentes Solís planteó que se prorroguen los pagos de créditos del Infonavit durante tres meses, tiempo estimado por las autoridades de salud para salir de la pandemia.

Y Hernán Salinas dijo que se solicitará a la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Reguladora de Energía para que se condone el 100% del pago del recibo de la luz, con consumo de menos de 300 kilowats por bimestre.