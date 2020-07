Reportan a hombre lesionado por proyectil de arma de fuego en Montemorelos

MONTEMORELOS.- La Secretaría de Seguridad Publica de Montemorelos, recibió un reporte de una persona lesionada por proyectil de arma de fuego en la colonia El Bajío.

Por lo cual se traslada la unidad 02 de este destacamento al lugar conocido como camino a Rancho Los Villarreal, en la localidad El Bajío, en dónde se observó un vehículo pickup color rojo con placas RD82844, con daños en la ventana del acompañante, al parecer producto de impacto de proyectil de arma de fuego.

El Lesionado fue identificado como Jesús Antonio Villarreal Saldivar, de 62 años de edad.

Mencionó que venían a bordo de un vehículo cuando se dirigían a la tienda y lo iba a dejar a un terreno donde labora como operador de retro excavadora y al ir circulando por un camino a rancho el Villareal en la comunidad el bajío en este municipio y observó cuando venía un vehículo en color blanco chico. El señor Antonio detiene la marcha de la camioneta y les pregunta a las personas del vehículo a quien buscan y las personas descienden del vehículo y se van por el lado del conductor donde venia el señor Antonio y hacen dos disparos.

"Al bajarme de la camioneta empezó a correr y me resbalé y caí al suelo y estando tirado me pasaron en la cabeza y las personas se retiraron del lugar a bordo del vehículo blanco y empecé a correr a pedir ayuda al rancho que queda como a un kilómetro, dichas personas no las pude ver bien ya que llegaron disparando y me asusté", relató Villarreal Saldivar.