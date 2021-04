Lanzan llamado para rescate de la Sierra de Santiago; se necesitan 8 millones de árboles

Monterrey, Nuevo León.-Un llamado a que no se deje en el olvido el rescate de las más de 8,000 hectáreas de bosque de la Sierra de Santiago que fueron devastadas por un incendio, fue el que lanzaron expertos en materia ambiental.

Esto para que no suceda como ocurrió en La Carbonera, Coahuila, donde un incendio en 2018 devastó 800 hectáreas de pino que siguen igual.

El director del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire del Área Metropolitana de Monterrey (OCCAMM), Alfonso Martínez Muñoz, puntualizó que es indispensable comenzar acciones para el rescate del bosque, en cuanto se tenga un diagnóstico.

"En La Carbonera no se hizo nada, simplemente se apagó el incendio y no se intervino, llovió, se deslavó el suelo y pues no hay regeneración, porque no puede crecer vegetación, porque no hay suelo orgánico. Si no se interviene y se presentan lluvias torrenciales o fuertes se va a deslavar el suelo y entonces se requieren más de 100 años para que se restaure.